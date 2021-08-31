В Токио прошел Кубок президента России по самбо

В период пандемии судьба этих состязаний сложилась непросто. Турнир на Кубок президента России Владимира Путина по самбо несколько раз переносился из-за соображений эпидемиологической безопасности. И все же Кубок президента был разыгран - уже в девятый раз - в Токио.

Среди участников - ведущие самбисты Японии, представлявшие в основном крупные университеты. Они боролись за первенство в четырех весовых категориях. Как сообщает официальный сайт Международной федерации самбо (ФИАС), лучшим самбистом признан Гэнки Баба, первенствовавший в весовой категории до 58 кг. Среди победителей Мотохиро Хирано (вес до 64 кг), Кёхэй Хагивара (до 71 кг) и - Ватару Хига. (до 98 кг). Призы победителям вручил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Японии Михаил Юрьевич Галузин.

Как известно, чемпионат мира по самбо примет 11 - 15 ноября Ташкент. Удастся ли отправить туда сборную Японии? Вопрос сложный. Даже при отрицательном тесте или сертификате о вакцинации от коронавируса, возвращающихся домой граждан островного государства ждет двухнедельный карантин. Выглядит это приблизительно так. Три дня приехавший проводит в гостинице, выделенной правительством Японии. Если со здоровьем все в порядке, еще 11 дней придется провести дома. И только после этого наступает полная свобода.