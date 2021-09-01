Пловец Калина завоевал второе золото Паралимпийских игр

Российский пловец Андрей Калина завоевал вторую золотую медаль на проходящих в Токио Паралимпийских играх.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Калина финишировал первым в финальном заплыве на дистанции 200 м комплексным плаванием в категории SM9. Его результат 2 минуты 14,90 секунды.
Со вторым результатом финишировал австралиец Тимоти Ходж, бронзовую медаль завоевал представитель Франции Уго Дидье.
Калина на Паралимпиаде в Токио ранее стал победителем на дистанции 100 м брассом. На предыдущих Играх он трижды становился чемпионом.
Сборная России завоевала 29-ю золотую медаль в Токио.