Пловец Калина завоевал второе золото Паралимпийских игр

Российский пловец Андрей Калина завоевал вторую золотую медаль на проходящих в Токио Паралимпийских играх.

Калина финишировал первым в финальном заплыве на дистанции 200 м комплексным плаванием в категории SM9. Его результат 2 минуты 14,90 секунды.

Со вторым результатом финишировал австралиец Тимоти Ходж, бронзовую медаль завоевал представитель Франции Уго Дидье.

Калина на Паралимпиаде в Токио ранее стал победителем на дистанции 100 м брассом. На предыдущих Играх он трижды становился чемпионом.

Сборная России завоевала 29-ю золотую медаль в Токио.