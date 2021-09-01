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01.09.2021 18:26
Рубрика: Спорт

Проблемы с визой закалили Павлюченкову перед US Open

Текст: Анна Козина
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на Открытом чемпионате США. В первом круге наша теннисистка, занимающая 15-ю строчку мирового рейтинга, без проблем - за 1 час 18 минут - обыграла хозяйку кортов Элисон Риске (35-е место рейтинга) со счетом 6:4, 6:2.
Анастасия Павлюченкова призналась, что наслаждается каждой секундой на корте. Отсюда и результат. Фото: EPA Анастасия Павлюченкова призналась, что наслаждается каждой секундой на корте. Отсюда и результат. Фото: EPA
Анастасия Павлюченкова призналась, что наслаждается каждой секундой на корте. Отсюда и результат. Фото: EPA

- Наслаждалась каждой секундой на корте. Атмосфера была бомбическая, - написала Павлюченкова в "Инстаграме" после успешного старта на US Open.

Павлюченкова поднялась на 15-е место в рейтинге WTA

Бурные эмоции Анастасии понятны. Ведь финалистка "Ролан Гаррос" вообще рисковала пропустить нью-йоркский "Большой шлем". После турнира в Монреале россиянка застряла в Канаде, так как не могла получить американскую визу (спортсменка пропустила первоначально назначенную дату получения визы в Берлине из-за сбора перед Олимпиадой, где, кстати, взяла "золото" в миксте с Андреем Рублевым. - "РГ"). Павлюченкова вынуждена была сняться с престижного турнира в Цинциннати, который проходил с 14 по 22 августа. А окончательно судьба поездки на "Большой шлем" решилась только 27 августа. "Это было очень напряженное время. Жаль, что спортсменам все еще приходится сталкиваться с этой ерундой. В любом случае эта битва за пределами корта окончена", - написала Павлюченкова в "Твиттере". Хорошо, что решение вопроса с визой не отняло слишком много сил - физических и эмоциональных. В своем первом матче Настя чувствовала себя отлично. Визу категории "для людей с выдающимися способностями" точно одобрили не зря.

Людмила Самсонова тоже уверенно вышла во второй круг US Open, отправив домой 190-ю ракетку мира британку Кэти Бултер (6:3, 6:2). Варвара Грачева обыграла испанку Нурию Парризас-Диас (5:7, 6:0, 6:2). Вероника Кудерметова, к сожалению, уступила румынке Соране Кырсте (6:7, 6:3, 0:6). Ну а первая ракетка мира австралийка Эшли Барти предсказуемо выбила из борьбы Веру Звонареву (6:1, 7:6 (9:7).

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