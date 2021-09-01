Скандальный матч в Грозном вызвал дискуссию о благородстве в футболе

Иногда всего лишь один забитый в ворота мяч становится причиной настоящих футбольных "войн". Фото: Владимир Аносов/РГ

Впрочем, его грозненский коллега Андрей Талалаев категорически не согласился с такой оценкой по довольно, как выяснилось, интригующим причинам.

В результате в соцсетях и в самых разных СМИ развернулась бурная дискуссия, в которой шла речь не столько о забитом мяче, сколько о спортивном благородстве.

Эпизод произошел на 31-й минуте поединка на "Ахмат Арене". В центре поля после столкновения с грозненцем Даниилом Уткиным на газон от боли свалился его соперник - футболист Горан Чаушич.

В таких случаях обычно кто-то из игроков отправляет мяч за пределы поля, чтобы врачи смогли как можно быстрее помочь пострадавшему. Именно так и сделал игрок гостей Урош Радакович. Однако форвард "Ахмата" Бернард Бериша коршуном ринулся к бровке, сумел остановить мяч у боковой линии, прошел по флангу и прострелил вдоль ворот, а подоспевший Мохамед Конате, другой форвард, отправил его головой в сетку - 1:0.

Защитники гостей, не ожидавшие подобного коварства от соперника (они просто замерли, предполагая остановку игры), за происходящим наблюдали словно со стороны.

В ту же секунду на газоне начали происходить стычки с участием тренеров и запасных футболистов обеих команд. Гости упрекали хозяев в том, что они нарушили принципы фейр-плей, а те горячо оправдывались в ответ. Лишь минут через пять главный судья Алексей Сухой с трудом успокоил оппонентов и продолжил игру, засчитав взятие ворот: ведь формально правила не были нарушены.

- Мяч, который нам забили, - это безобразие. Есть футбольные правила, - сказал сразу после окончания драматического поединка (гости все-таки сумели сравнять счет и даже могли выиграть, но пропустили мяч в свои ворота уже в добавленное время, на 95-й минуте) Дмитрий Парфенов.

В отчете о матче, помещенном на официальном сайте ФК "Арсенал", есть и такая фраза: "Эпизод на 31-й минуте шокировал, потому что шел вразрез с принципами fair-play".

"Говорить о том, что кто-то здесь прав, когда у самих рыльце в пушку, не стоит..."

Правда, тут же выяснилось, что три года назад очень похожая ситуация была в поединке, состоявшемся в Туле, между теми же клубами. Тогда в самом конце встречи полузащитник "Ахмата" Олег Иванов при ничейном счете получил травму и не стал продолжать игру, хотя был с мячом. Футболисты хозяев решили не останавливаться, забрали мяч, передали его... Чаушичу, который и отправил его в ворота грозненцев.

Именно к этому эпизоду и апеллировал главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев, сразу вставший на сторону своих подопечных.

Правда, наставник сначала завел речь об арбитре: "Во-первых, для того, чтобы определять ситуацию, есть арбитр на поле. Я разговаривал с Беришей - он не видел ситуацию".

Но затем Талалаев все-таки возвратился к давним событиям в Туле.

- Три года назад "Арсенал" нам забил после похожего эпизода в концовке матча. Было еще обиднее, - признался главный тренер коллектива из столицы Чечни в телеэфире. - Мы не показывали эту запись футболистам, но тренерский штаб был в курсе. В благородство играть не надо...

Следом в инстаграме "Ахмата" появился пост, посвященный вспыхнувшему скандалу.

"В марте 2018 года "Арсенал" забил "Ахмату" гол на последних секундах, нарушив все правила фейр-плей. Комбаров отчетливо видел, как получил травму Иванов и не постеснялся взять мяч и провести атаку, которая привела к голу, - говорится в сообщении. - А что с голом Конате? Бериша абсолютно не в курсе, что на противоположном краю поля лежит игрок гостей, и поэтому принимает откидку мяча защитником за технический брак. Ну а если кто-то думает иначе - примите за бумеранг".

А затем и главный тренер "Ахмата" добавил в обсуждении жесткую фразу: "Говорить о том, что кто-то здесь прав, а кто-то не прав, когда у самих рыльце в пушку, не стоит".

В развернувшейся словесной баталии высказывания наставников о благородстве и принципах честной игры (а сами футболисты, увы, вообще ушли от обсуждения ситуации) воспринимались чем-то чужеродным, совершенно не имеющим отношения к любимой миллионами игре.

Что весьма печально, так как в последнее время имидж отечественного футбола, в котором крутятся громадные деньги, а результаты выступлений нашей сборной и клубов на международных турнирах становятся все огорчительнее, и так основательно подорван в глазах общественности.

Так же печально, что в данной ситуации ни представители "Ахмата", ни "Арсенала" даже не попытались взять на себя хотя бы часть вины за оба эпизода - сегодняшнего и трехлетней давности.

Но все-таки больше пострадает из-за нынешнего скандала, судя по всему, репутация грозненского клуба: случай в 2018-м такого резонанса не имел.

Рыцарь по имени Ирина

Одной из самых престижных в мире современного спорта является награда International Fair Play award ("За приверженность принципам честной игры"), которую каждый год вручает Международный олимпийский комитет. Единственным ее обладателем среди всех атлетов юга страны является краснодарская прыгунья на батуте Ирина Караваева.

Чемпионка летних Игр - 2000 в Австралии получила награду за то, что исправила судейскую ошибку на чемпионате мира, который проходил в Дании в 2001 году, и передала сопернице свою золотую медаль.

А дело было так. Уже через какое-то время после церемонии награждения неожиданно выяснилось, что судьи допустили небольшую ошибку при подсчете общей суммы баллов за выступления в течение двух дней. И если бы не их оплошность, то на высшую ступень пьедестала почета должны была подняться выступавшая за ФРГ экс-грузинская спортсменка Анна Догонадзе. Однако правилами пересмотр результатов не предусматривался...

Но Караваева сразу же обратилась с официальным письмом в Международную федерацию, в котором попросила сделать исключение из правил и выразила готовность передать золотую медаль сопернице.

И президент FIG Бруно Гранди впервые в истории разрешил пересмотреть результаты турнира. В результате Караваева стала второй, а чемпионкой мира была объявлена Догонадзе (Ирина на одном из следующих стартов в торжественной обстановке передала награду Догонадзе).

Сегодня Ирина Караваева по-прежнему на виду. Она является председателем Олимпийского совета Краснодарского края, работает судьей на крупнейших международных соревнованиях по прыжкам на батуте.

Делай добро

Семья игрока "Краснодара" помогает детям с онкологией: полузащитник ФК "Краснодар", автор первого гола сборной России на домашнем чемпионате мира-2018 Юрии Газинскии и его супруга Александра стали постоянными участниками благотворительных мероприятий, которые проводит фонд "Край добра". На сей раз семья Газинских приобрела препарат для борьбы с лимфомой - один флакон которого стоит почти 250 тысяч рублей - 12-летнему ребенку, а также защитные маски для детского отделения краевой онкологической клиники.

Кстати

Фейр-плей (fair play) - в переводе с английского означает "честная игра". Это свод этических и моральных законов, основанных на внутреннем убеждении индивидуума о благородстве и справедливости в спорте.

Одним из самых ярких примеров фейр-плей в футболе считается поступок капитана сборной СССР Игоря Нетто на чемпионате мира 1962 года. На 79-й минуте в важнейшем поединке с Уругваем мяч после удара нашего игрока попал в чужие ворота через боковую сетку. Судья этого не заметил и засчитал гол. Однако к нему подошел Нетто и показал, каким образом был забит гол, который арбитр тут же отменил.

Любопытно, что перед самой концовкой встречи советской команде удалось провести "правильный" гол и победить со счетом 2:1.