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01.09.2021 18:38
Рубрика: Спорт

Россияне переместились на вторую строчку в общем зачете Паралимпиады

Текст: Анна Бекетова
Сборная России поднялась на вторую строчку общего медального зачета Паралимпийских игр в Токио, опередив команду Великобритании. На счету наших спортсменов 31 золотая, 19 серебряных и 36 бронзовых наград. Британцы теперь третьи (30 - 24 - 30). На первой строчке располагается команда Китая (66 - 42 - 34).
Андрей Вдовин после финиша финального забега на 400 метров среди мужчин. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Андрей Вдовин после финиша финального забега на 400 метров среди мужчин. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Андрей Вдовин после финиша финального забега на 400 метров среди мужчин. Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
В 8-й день Паралимпиады российская команда завоевала 15 медалей

Вперед российскую сборную вывела 37-летняя легкоатлетка Галина Липатникова, которая стала паралимпийской чемпионкой в толкании ядра. Липатникова послала снаряд на 11,03 метра. На пьедестал поднялись испанка Мириам Матринес Рико (9,62 м) и китаянка У Цин (9,36 м).

1 сентября копилка нашей сборной пополнилась шестью золотыми медалями

Еще один выдающийся результат также на счету представителя "королевы спорта". Знаменосец нашей команды на церемонии открытия, десятикратный чемпион мира Андрей Вдовин, выиграл забег на 400 м и обновил собственный мировой рекорд - 49,34 секунды. "Серебро" завоевал американец Ник Мэйхью (50,26), "бронзу" - россиянин Чермен Кобесов (50,44). Мэйхью опередил Вдовина в беге на 100 метров, но на 400-метровке за Андреем было не угнаться. Он пересекал финишную черту, как он сам сказал, в стиле Усэйна Болта - по-пижонски победно раскинув руки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Специальных Олимпиадах - зимних и летних - принимают участие молодые спортсмены с особенностями развития. Один лишь выход на лыжню или беговую дорожку стадиона для них уже победа. Впервые в истории отечественного спорта такие состязания должна принять наша страна. Казань ждала около 1900 атлетов на Специальную зимнюю Олимпиаду с 22 по 28 января 2022 года.

Столица Татарстана - город спортивный. И никаких особых сложностей в подготовке не испытывала.

Кроме одной. В мире бушует пандемия. И делегации многих стран боялись рисковать здоровьем своих спортсменов. Да и о зрителях, волонтерах, организаторах тоже нужно было подумать и как следует. Велись постоянные консультации между представителями Special Olympics и Оргкомитетом Олимпиады. Взвешивались возможности, рассматривались все пути обеспечения безопасности в период COVID-19.

И вот из Дублина (Ирландия) пришло известие. Как сообщает официальный сайт Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС), Специальную зимнюю Олимпиаду решено перенести. Она, по обоюдному согласию сторон, состоится в Казани в январе 2023 года. Хочется надеяться, к тому времени пандемия отступит.

Подготовил Николай Долгополов

Спорт Паралимпийский спорт Паралимпийские игры в Токио