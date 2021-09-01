Россияне переместились на вторую строчку в общем зачете Паралимпиады

Вперед российскую сборную вывела 37-летняя легкоатлетка Галина Липатникова, которая стала паралимпийской чемпионкой в толкании ядра. Липатникова послала снаряд на 11,03 метра. На пьедестал поднялись испанка Мириам Матринес Рико (9,62 м) и китаянка У Цин (9,36 м).
Еще один выдающийся результат также на счету представителя "королевы спорта". Знаменосец нашей команды на церемонии открытия, десятикратный чемпион мира Андрей Вдовин, выиграл забег на 400 м и обновил собственный мировой рекорд - 49,34 секунды. "Серебро" завоевал американец Ник Мэйхью (50,26), "бронзу" - россиянин Чермен Кобесов (50,44). Мэйхью опередил Вдовина в беге на 100 метров, но на 400-метровке за Андреем было не угнаться. Он пересекал финишную черту, как он сам сказал, в стиле Усэйна Болта - по-пижонски победно раскинув руки.
В Специальных Олимпиадах - зимних и летних - принимают участие молодые спортсмены с особенностями развития. Один лишь выход на лыжню или беговую дорожку стадиона для них уже победа. Впервые в истории отечественного спорта такие состязания должна принять наша страна. Казань ждала около 1900 атлетов на Специальную зимнюю Олимпиаду с 22 по 28 января 2022 года.
Столица Татарстана - город спортивный. И никаких особых сложностей в подготовке не испытывала.
Кроме одной. В мире бушует пандемия. И делегации многих стран боялись рисковать здоровьем своих спортсменов. Да и о зрителях, волонтерах, организаторах тоже нужно было подумать и как следует. Велись постоянные консультации между представителями Special Olympics и Оргкомитетом Олимпиады. Взвешивались возможности, рассматривались все пути обеспечения безопасности в период COVID-19.
И вот из Дублина (Ирландия) пришло известие. Как сообщает официальный сайт Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС), Специальную зимнюю Олимпиаду решено перенести. Она, по обоюдному согласию сторон, состоится в Казани в январе 2023 года. Хочется надеяться, к тому времени пандемия отступит.
Подготовил Николай Долгополов