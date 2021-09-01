Российские хоккеистки стали пятыми на чемпионате мира

В канадском Калгари завершился женский чемпионат мира по хоккею. В финале турнира хозяйки льда в овертайме обыграли команду США - 3:2. Таким образом, канадки прервали гегемонию американок, длившуюся с 2013 года. "Бронза" у Финляндии, которая в матче за третье место одолела Швейцарию - 3:1.

Что касается сборной России, наши девушки замкнули пятерку сильнейших, обыграв Японию - 2:0. Заброшенными шайбами отметились Виктория Кулишова и Валерия Павлова. Таким образом, россиянки выступили хуже, чем на предыдущем ЧМ два года назад, на котором стали четвертыми.

- Задачи ставились бороться за медали и показывать хороший качественный хоккей. У нас не все получилось, с себя ответственности не снимаю. Все пошло не так, как было запланировано, в некоторых моментах нужно будет разобраться, - подвел итог главный тренер сборной России Евгений Бобарико.