Смолов и Шварц признаны лучшими в РПЛ в августе

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов признан лучшим игроком августа в РПЛ. Звание лучшего тренера получил Сандро Шварц из "Динамо".

На титул лучшего игрока месяца помимо Смолова претендовали Рифат Жемалетдинов из "Локомотива", Джон Кордоба из "Краснодара", Сердар Азмун из "Зенита" и Гамид Агаларов из "Уфы".

По итогам голосования РПЛ, экспертов "Матч ТВ" и болельщиков единогласно победил Федор Смолов, который стал обладателем этой награды впервые в карьере. Форвард "Локомотива" за шесть туров забил шесть голов - отличался в играх с "Арсеналом", ЦСКА, "Зенитом", "Краснодаром" (сделал дубль) и "Динамо".

Лучшим тренером признан наставник "Динамо" Сандро Шварц. "Динамо" впервые с 2003 года стартовало с трех побед подряд и за шесть туров потерпело только одно поражение - от "Ахмата".

Автором самого красивого гола признан Алексей Ионов из "Краснодара".