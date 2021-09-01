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01.09.2021 11:35
Рубрика: Спорт

Смолов и Шварц признаны лучшими в РПЛ в августе

Текст: Максим Домчев
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов признан лучшим игроком августа в РПЛ. Звание лучшего тренера получил Сандро Шварц из "Динамо".
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На титул лучшего игрока месяца помимо Смолова претендовали Рифат Жемалетдинов из "Локомотива", Джон Кордоба из "Краснодара", Сердар Азмун из "Зенита" и Гамид Агаларов из "Уфы".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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По итогам голосования РПЛ, экспертов "Матч ТВ" и болельщиков единогласно победил Федор Смолов, который стал обладателем этой награды впервые в карьере. Форвард "Локомотива" за шесть туров забил шесть голов - отличался в играх с "Арсеналом", ЦСКА, "Зенитом", "Краснодаром" (сделал дубль) и "Динамо".

Лучшим тренером признан наставник "Динамо" Сандро Шварц. "Динамо" впервые с 2003 года стартовало с трех побед подряд и за шесть туров потерпело только одно поражение - от "Ахмата".

Автором самого красивого гола признан Алексей Ионов из "Краснодара".

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