"Авангард" легко разгромил ЦСКА в стартовом матче сезона КХЛ

Предыдущая встреча этих команд прошла там же в Балашихе: в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина-2021 "Авангард" героически отстоял минимальное преимущество - 1:0. Что изменилось с тех пор? Несмотря на перемены в составе, на травмы ряда игроков, в ключевых аспектах омичи - все те же.
Есть поставленная игра в большинстве: две первые шайбы были заброшены при численном преимуществе. Все также надежен в воротах Шимон Грубец, сделавший несколько классных сейвов. В систему уже вписался Цегларик, признанный лучшим форвардом ЧМ-2021. По словам наставника "ястребов" Боба Хартли, дальше он будет только поправлять.
ЦСКА еще летом декларировал курс на смену стиля, внезапно сняв с должности главного тренера самого успешного наставника в армейской истории Игоря Никитина. Новую атакующую игру ставить команде был призван Сергей Федоров, человек с легендарным хоккейным прошлым, но нулевым тренерским опытом. Судить о работе Федорова рано, но подобрать ключи к "Авангарду" у нового тренерского штаба получилось пока не лучше, чем у предыдущего. С учетом прошлого сезона ЦСКА не может распечатать ворота омичей уже девять периодов кряду.
- Счет есть счет, - прокомментировал Сергей Викторович свой дебютный матч. - Думаю, что все впереди. Вся борьба впереди. В третьем периоде соперник был удачлив. Мы произведем определенный анализ.
А еще ЦСКА в принципе не складываются отношения с Кубком Открытия. Пять последних попыток взять трофей для армейцев неизменно заканчивались неудачей. Федорову и тут пока не удалось ничего изменить.