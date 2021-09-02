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02.09.2021 22:03
Рубрика: Спорт

"Авангард" легко разгромил ЦСКА в стартовом матче сезона КХЛ

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
Первый трофей сезона 2021/2022 Континентальной хоккейной лиги достался действующему обладателю Кубка Гагарина омскому "Авангарду". В стартовом матче регулярного чемпионата "ястребы" на льду Балашихи, где они пока проводят домашние матчи, разгромили московский ЦСКА - 4:0. У победителей по дублю оформили новичок клуба словак Петер Цегларик и канадец Корбэн Найт.
ЦСКА проиграл в матче за Кубок Открытия пятый раз кряду. Фото: РИА Новости ЦСКА проиграл в матче за Кубок Открытия пятый раз кряду. Фото: РИА Новости
ЦСКА проиграл в матче за Кубок Открытия пятый раз кряду. Фото: РИА Новости

Предыдущая встреча этих команд прошла там же в Балашихе: в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина-2021 "Авангард" героически отстоял минимальное преимущество - 1:0. Что изменилось с тех пор? Несмотря на перемены в составе, на травмы ряда игроков, в ключевых аспектах омичи - все те же.

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Есть поставленная игра в большинстве: две первые шайбы были заброшены при численном преимуществе. Все также надежен в воротах Шимон Грубец, сделавший несколько классных сейвов. В систему уже вписался Цегларик, признанный лучшим форвардом ЧМ-2021. По словам наставника "ястребов" Боба Хартли, дальше он будет только поправлять.

ЦСКА еще летом декларировал курс на смену стиля, внезапно сняв с должности главного тренера самого успешного наставника в армейской истории Игоря Никитина. Новую атакующую игру ставить команде был призван Сергей Федоров, человек с легендарным хоккейным прошлым, но нулевым тренерским опытом. Судить о работе Федорова рано, но подобрать ключи к "Авангарду" у нового тренерского штаба получилось пока не лучше, чем у предыдущего. С учетом прошлого сезона ЦСКА не может распечатать ворота омичей уже девять периодов кряду.

- Счет есть счет, - прокомментировал Сергей Викторович свой дебютный матч. - Думаю, что все впереди. Вся борьба впереди. В третьем периоде соперник был удачлив. Мы произведем определенный анализ.

ЦСКА не может забить омичам девять периодов подряд 

А еще ЦСКА в принципе не складываются отношения с Кубком Открытия. Пять последних попыток взять трофей для армейцев неизменно заканчивались неудачей. Федорову и тут пока не удалось ничего изменить.

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