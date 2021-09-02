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02.09.2021 12:02
Рубрика: Власть

Лавров: США могут пытаться выкрасть спортсменов, подозреваемых в допинге

Текст: Екатерина Забродина
Глава российского МИД Сергей Лавров предположил, что США могут попытаться распространить практику задержания и вывоза иностранных граждан с территории третьих стран на сферу спорта. На встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области министр не исключил "охоты" на атлетов под предлогом допинговых скандалов.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Я не исключаю, что так же, как американцы "крадут" тех, кого они в чем-то подозревают, по всему миру и просто вывозят на свою территорию незаконно, подобные же методы будут применяться и для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых американцы считают угрозой своим интересам в международных соревнованиях", - цитирует ТАСС Лаврова. Такой вывод министр сделал на основе единой тенденции экстерриториального применения американцами своих законов в чужих странах, нелегитимного распространения их на чужие юрисдикции. В данном случае речь идет о недобросовестной конкуренции в спортивном движении.

Министр добавил, что сфера спорта высоких достижений предельно политизирована Западом.

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