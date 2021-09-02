"Локомотив" объявил о переходе футболиста "Челси"

Футболист "Челси" Фаустино Анджорин продолжит карьеру в московском "Локомотиве".

Как сообщает сайт российского клуба, 19-летний атакующий полузащитник Анджорин арендован у лондонцев на один год с правом последующего выкупа.

Футболист является воспитанником академии "Челси". В основном составе клуба он дебютировал 25 сентября 2019 года в матче против "Гримсби Таун" в рамках Кубка Английской футбольной лиги.

Всего за карьеру он провел 83 матча, в которых забил 35 мячей и сделал 18 голевых передач.