"Локомотив" объявил о переходе футболиста "Челси"

Футболист "Челси" Фаустино Анджорин продолжит карьеру в московском "Локомотиве".
Как сообщает сайт российского клуба, 19-летний атакующий полузащитник Анджорин арендован у лондонцев на один год с правом последующего выкупа.
Футболист является воспитанником академии "Челси". В основном составе клуба он дебютировал 25 сентября 2019 года в матче против "Гримсби Таун" в рамках Кубка Английской футбольной лиги.
Всего за карьеру он провел 83 матча, в которых забил 35 мячей и сделал 18 голевых передач.
⚡️Фаустино Анджорин — игрок «Локомотива»!— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 2, 2021
🏆 Действующий обладатель Лиги чемпионов УЕФА
👑 Позиция: Плеймейкер
🏴 С 7 лет в академии «Челси»
📝 «Локо» согласовал аренду игрока сроком на 1 год
🚂 Желаем нашему новичку удачи и побед! pic.twitter.com/v9k0A2rW5W