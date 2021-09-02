Никита Мазепин: С решением отобрать у меня быстрый круг согласен

В ближайший уик-энд в "Формуле-1" пройдет очередной этап чемпионата мира в Нидерландах. Тем не менее Гран-при Бельгии, запомнившийся самой короткой гонкой в истории серии, по-прежнему на слуху. Неудивительно, что большинство вопросов журналистов на небольшой пресс-конференции российского пилота команды "Хаас" Никиты Мазепина были именно о том, что происходило на трассе Спа.

Из-за дождя гонщики проехали всего четыре круга, причем итоговый протокол был сформирован лишь по итогам одного из них. На трассу болиды выезжали за автомобилем безопасности: в этих условиях лучший круг показал Мазепин, но его не засчитали.

Никита, болельщики уже называют Гран-при Бельгии худшим в истории. Неужели ничего нельзя было предпринять, чтобы гонка получилась полноценной?

Никита Мазепин: Думаю, что ничего другого сделать было нельзя. Если бы "Формула-1" приняла решение отменить гонку раньше, а потом появился бы какой-то просвет, на организаторов обрушилось бы очень много критики. Поэтому объективно чемпионат пытался провести гонку до того момента, как солнце начало заходить. И гонщики, и команды вернулись домой намного позже, чем планировали, потому что все хотели, чтобы гонка состоялась. Но условия были слишком опасными, чтобы начинать ее в обычном режиме.

Может, машинам нужно было сделать больше кругов вслед за автомобилем безопасности?

Никита Мазепин: Считаю, что все было сделано правильно. Как работает температура резины в "Формуле-1": ты выезжаешь с очень горячими шинами, которые остывают в условиях отсутствия большой скорости. Чем больше мы ехали бы за автомобилем безопасности, тем опаснее становились бы условия для гонщиков, потому что сцепление с трассой с каждым кругом становилось все хуже. А если учесть, что ничего не было видно, еще два-три круга стали бы критичными для гонщиков, пытавшихся поддерживать температуру шин.

Не разочарованы тем, что у вас в итоге отобрали быстрейший круг?

Никита Мазепин: Разочарования здесь быть не может, все-таки речь идет о режиме безопасности. Самый быстрый круг я получил, потому что мы отпускали машины, которые были впереди, для того, чтобы видеть перед собой хотя бы что-то сквозь брызги, летящие в глаза. Я не показывал какой-то супербыстрой скорости. Это не тот момент, когда нужно ехать в полный газ, а потом испытывать разочарование.

А вообще согласились с решением не считать ваш быстрый круг?

Никита Мазепин: Да, я полностью согласен. Когда гонка проходит за машиной безопасности, ни у кого нет возможности показать свою истинную скорость. Мы, наоборот, должны ее сбрасывать, чтобы не создавать опасные ситуации. Поэтому о быстром круге не может быть и речи.

Fastest lap on Spa F1 debut: NEVER IN DOUBT#HaasF1 #BelgianGP pic.twitter.com/1xazcik9Gj — Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 29, 2021

Ваша команда "Хаас" в соцсетях в шутку порадовалась вашему достижению. А лично вы получали какие-то подколы, шутки? Может, от руководителя вашей команды Гюнтера Штайнера?

Никита Мазепин: На самом деле Гюнтера после гонки я не видел. У всех начались смещаться вылеты, переезды, трансферы, и, возможно, он был одним из первых, кто ушел. Поэтому шуток от него я не получал. Но знаете, после того как мы просидели несколько часов, чтобы проехать четыре круга за машиной безопасности, очень важно сохранять позитивный настрой.

Как думаете, следует ли вернуть деньги болельщикам, которые так и не увидели гонку?

Никита Мазепин: Моя работа - выступать на трассе, а решать такие трудные ситуации - работа промоутера.

Вы жестко критиковали свою машину. Не так давно вы получили новое шасси. Теперь вы больше довольны машиной?

Никита Мазепин: Насколько жестко я критиковал машину, судить вам. Но разница была в том, что прежний вес машины намного превышал тот, что я получил в Бельгии. А чем легче машина, тем она быстрее на круге. Я был очень доволен машиной на первой и второй тренировках в пятницу. Третья тренировка и квалификация были "мокрыми", а в таких случаях все решает уверенность в машине и правильность настроек. Я ими не был сильно доволен, потому что в нашей команде настройки машины по сухим условиям сильно отличаются. И тех изменений, которые мы внесли, оказалось недостаточно. Постараемся это исправить в будущем.

Но разница между машиной с новыми шасси и с прежними велика?

Никита Мазепин: Как я уже сказал, у нас было не так возможностей, чтобы попробовать новые шасси. Теперь у нас есть два шасси, которые отличаются друг от друга весом в несколько сотен грамм, и есть одно шасси, которое намного тяжелее. Вес этот гонщик не чувствует, он сказывается только на времени круга.

Things have changed a little since Nikita and Mick last visited Zandvoort 🇳🇱#HaasF1 #DutchGP pic.twitter.com/WNRMTQSfoS — Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 2, 2021

Очередной этап пройдет в Нидерландах на трассе в Зандворте, где вы гоняли в "Формуле-3". Опыт оттуда вам чем-то поможет сейчас?

Никита Мазепин: Двадцать минут назад я только пришел со своего первого круга по трассе. До этого у меня была лишь возможность посмотреть запись с демо-круга, который несколько лет назад проехал Макс Ферстаппен. По первым ощущениям, перенять что-то из опыта выступлений в "Формуле-3" не получится, потому что асфальт другой, соответственно, и сцепление другое. Трасса теперь очень сильно похожа на овальные гонки в NASCAR и IndyCar в Америке. Наклон очень большой, если не ошибаюсь, до 18 градусов в последнем повороте. Для меня это тоже новый опыт.

Прошла половина чемпионата. В чем вы прибавили больше всего, а где простор для прогресса наиболее максимальный?

Никита Мазепин: Для меня в этом году самый большой вызов связан с тем, чтобы управлять машиной на пределе ее возможностей. При том, что машина имеет далеко не стабильный баланс, а аэродинамический пакет очень нервный как в быстрых, так и в медленных поворотах. Я считаю, что сильно улучшил свои качества как гонщика, начиная с начала сезона. Но в этой области мне еще есть куда прибавлять. В молодежных сериях, где я выступал, машины гораздо проще в управлении, нежели даже самые медленные болиды в "Формуле-1".