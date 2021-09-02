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02.09.2021 22:00
Рубрика: Спорт

За необычные удары Медведева сравнили с фокусником

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8552)
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в очередной раз поразил своими нестандартными ударами не только соперника немца Доминика Кепфера, которого обыграл во втором круге US Open со счетом 6:4, 6:1, 6:2, но и других теннисных профи уже вне корта. "Медведев достал кролика из шляпы", - подписала пресс-служба Открытого чемпионата США видео зрелищного розыгрыша в "Инстаграме".
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Медведев и сам остался доволен тем, как провел матч против Кепфера.

Фото: Ed JONES / AFP
Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

- Было всего несколько напряженных ситуаций, с которыми тем не менее мне удалось справиться. А в какой-то момент уровень игры соперника немного упал, и преимущество окончательно оказалось на моей стороне. Я действительно рад, что закончил менее чем за два часа, - цитирует Медведева пресс-служба ATP. - Но каждая встреча по-своему сложная. Даже для первой ракетки мира Новака Джоковича. Вы видели его матч против Хольгера Руне (18-летний датчанин забрал у опытного серба один сет. - "РГ"). Каждый матч для Новака - это также своего рода вызов, испытание. Так что чем больше я побеждаю по ходу карьеры в целом и конкретно здесь, в Нью-Йорке, тем увереннее себя чувствую.

За право выйти в 1/8 финала турнира Медведев поборется с испанцем Пабло Андухаром. Аналогичную задачу постарается выполнить седьмой номер рейтинга Андрей Рублев. Накануне он в четырех сетах обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. На очереди - американец Фрэнсис Тиафо. Причем соперник настроен решительно. "Я видел сетку и надеялся пройти первые два круга, чтобы сыграть с Рублевым. Я хочу его сделать", - сказал американец в послематчевом интервью на корте.

"Медведев достал кролика из шляпы", - написали об игре россиянина 

Между тем в женском турнире удача продолжает сопутствовать нашей теннисистке Камилле Рахимовой, которая попала из квалификации в основную сетку как лаки-лузер. В матче второго раунда Рахимова в двух сетах обыграла соотечественницу Екатерину Александрову (6:4, 6:1). Экс-первая ракетка России Дарья Касаткина тоже пробилась в третий круг, одолев представительницу Чехии Маркету Вондроушову (3:6, 6:4, 6:4).

Спорт Теннис