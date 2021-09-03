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03.09.2021 14:09
Рубрика: Спорт

Божович сменил Парфенова на посту главного тренера "Арсенала"

Текст: Максим Домчев
В тульском "Арсенале" произошла смена главного тренера. Дмитрий Парфенов покинул свой пост, а на его место назначен Миодраг Божович, хорошо известный по работе в России.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В пятницу руководство тульского "Арсенала" после неудачного старта команды отправило в отставку тренерский штаб во главе с Дмитрием Парфеновым. Вместе с ним команду покинули тренеры Юрий Ковтун, Андрей Данилов и специалист по физподготовке Мишель Хуфф дос Сантос.

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Парфенов занимал этот пост с ноября прошлого года.

Новым наставником команды стал 53-летний черногорский специалист Миодраг Божович. Контракт с ним подписан на два года. В сезоне-2017/18 он возглавлял оружейников, показав один из лучших результатов в истории тульского футбола - седьмое место в премьер-лиге.

Также он работал в футбольном клубе "Москва", "Амкаре", "Динамо", "Локомотиве", "Ростове" и "Крыльях Советов".

"Арсенал" занимает 15-е место в РПЛ, набрав в шести турах 4 очка.

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