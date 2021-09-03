Гол игрока "Краснодара" принес Швеции победу над Испанией

Сборная Швеции неожиданно одолела на своем поле Испанию (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Решающий мяч забил форвард "Краснодара" Виктор Классон.

Уже к пятой минуте команды обменялись голами: сначала отличился испанец Карлос Солер, но буквально в следующей атаке скандинавы огорчили соперника усилиями Александера Исака. Ну а в середине второй половины отличился Классон, ассистировал которому полузащитник "Ювентуса" Деян Кулушевски.

Одержав третью победу подряд, шведы с девятью очками возглавили таблицу группы "В". Далее идет Испания (семь очков), Косово (три), Греция (два) и Грузия (одно очко).

В остальных матчах четверга были зафиксированы следующие результаты: Литва - Северная Ирландия - 1:4, Эстония - Бельгия - 2:5, Польша - Албания - 4:1, Грузия - Косово - 0:1, Северная Македония - Армения - 0:0, Исландия - Румыния - 0:2, Лихтенштейн - Германия - 0:2, Италия - Болгария - 1:1, Чехия - Беларусь - 1:0, Венгрия - Англия - 0:4.

Отметим, что, не уступив болгарам, сборная Италии продлила беспроигрышную серию до 35 встреч и повторила мировой рекорд. В последний раз "Скуадра адзурра" потерпела поражение в 2018 году в матче Лиги наций с Португалией (0:1).