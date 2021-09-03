Медведев вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open, уверенно переиграв испанца Пабло Андухара.

Медведев начал матч против Андухара очень активно и в первом сете не оставил сопернику шансов выиграть хотя бы один гейм - 6:0. Во второй партии испанец оказал куда более серьезное сопротивление и уступил 4:6. Россиянин не стал сбавлять оборотов и довел дело до победы - 6:3.

Следующим соперником Медведева станет победитель матча между австралийцем Алексеем Попыриным и Дениэлом Эвансом из США.

Завершила борьбу на US Open россиянка Камилла Рахимова. В 1/16 финала она в двух сетах уступила чешке Барборе Крейчиковой - 4:6, 2:6.