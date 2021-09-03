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03.09.2021 02:15
Рубрика: Спорт

Питерский клуб приобрел вратаря Станислава Крицюка

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 201(8552)
Питерский "Зенит" объявил о переходе вратаря португальского "Жил Висенте" Станислава Крицюка. С игроком подписан двухлетний контракт с опцией продления соглашения еще на один год.

Официальной информации по сумме трансфера нет, но, по неподтвержденным данным, сумма сделки составила четыре миллиона евро. Напомним: у Крицюка есть опыт выступления в российской Премьер-лиге (РПЛ). С 2016 по 2020 годы он защищал ворота "Краснодара", после чего сменил "быков" на "Жил Висенте". Станислав стал вторым новичком "сине-бело-голубых" в летнее межсезонье после бразильца Клаудиньо.

Фото: REUTERS
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Не исключено, что до закрытия трансферного окна в России (7 сентября) "Зенит" попытается купить еще нескольких футболистов. Одним из них может стать хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич. На данный момент у боснийца есть три варианта продолжения карьеры. Сам он склонялся к возвращению в "Ювентус", но итальянцы отказались от этой идеи. Самый предметный интерес проявляют зенитовцы, готовые взять Пьянича в аренду и платить ему большую часть зарплаты. В самой "Барселоне" на Миралема не рассчитывают.

Что касается других российских команд, то на днях "Локомотив" арендовал полузащитника "Челси" Фаустино Анджорино. Через год "железнодорожники" могут выкупить футболиста за 19 миллионов евро.

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