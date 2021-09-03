Шакирова первой в истории стала главным тренером мужского баскетбольного клуба

Россиянка Элен Шакирова возглавила мужской баскетбольный клуб "Актобе" из Казахстана. Шакирова стала первой в истории женщиной-главным тренером мужского профессионального баскетбольного клуба. Контракт с "Актобе" рассчитан на один сезон.

"Я ведь начинала свою тренерскую карьеру с команды ребят в Видном, и мне очень нравится работать с мужчинами. Даже после того как я получила предложение из Курска, любовь к мужскому баскетболу меня не покидала, постоянно смотрела игры, и было желание попробовать в нем свои силы", - приводит слова Шакировой сайт Российской федерации баскетбола.

Олимпийская чемпионка 1992 года отметила, что ей очень интересно "попытаться реализовать свои мысли в мужском баскетболе".

В составе команды СНГ Шакирова стала олимпийской чемпионкой Игр-1992 в Барселоне, а со сборными СССР/России - четырехкратным призером чемпионатов Европы (золото-1991, серебро-2005, бронза-1995 и 1999).

На данный момент самым известным женским тренером в мужском баскетболе является бывший защитник сборной России Бэкки Хэммон. После завершения игровой карьеры она с 2014 года работает в НБА ассистентом главного тренера "Сан-Антонио" Грегга Поповича. А 30 декабря 2020 года после его удаления во встрече с "Лейкерс" стала первым женским главным тренером в истории НБА.