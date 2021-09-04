Дюков: Качество игры сборной в матче с Кипром вызывает вопросы

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра, в котором сборная России одержала первую победу (2:0) при Валерии Карпине.

По словам Дюкова, качество игры национальной команды вызывает вопросы. "Результат важен. Мы набрали три очка, выполнили задачу. Что касается качества, то есть вопросы, но эпизодами футболисты демонстрировали хорошую игру, как и с хорватами. Хочется, чтобы таких моментов было больше", - заявил Дюков журналистам.

Напомним, что в сегодняшней встрече забитыми мячами отметились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. В следующий вторник россияне примут Мальту.