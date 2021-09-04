Легкоатлет Сафронов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

Российский спортсмен Дмитрий Сафронов завоевал золото Паралимпийских игр в беге на 200 метров, установив мировой рекорд.

В утренней части предпоследнего дня проходящей в Токио Паралимпиады сборная России завоевала очередную золотую медаль.

В беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата победил Дмитрий Сафронов. Его результат 23,00 секунды - это новый мировой рекорд.

Бывший обладатель высшего достижения украинец Игорь Цветов стал в этом забеге вторым. Бронза у еще одного представителя России Артема Калашяна.

Всего на счету сборной России 110 наград - 35 золотых, 30 серебряных и 45 бронзовых.