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Рубрика: Спорт

Легкоатлет Сафронов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

Текст: Максим Домчев
Российский спортсмен Дмитрий Сафронов завоевал золото Паралимпийских игр в беге на 200 метров, установив мировой рекорд.
Фото: REUTERS/MARKO DJURICA Фото: REUTERS/MARKO DJURICA
Фото: REUTERS/MARKO DJURICA

В утренней части предпоследнего дня проходящей в Токио Паралимпиады сборная России завоевала очередную золотую медаль.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Пловец Жданов выиграл третье золото на Паралимпиаде в Токио

В беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата победил Дмитрий Сафронов. Его результат 23,00 секунды - это новый мировой рекорд.

Бывший обладатель высшего достижения украинец Игорь Цветов стал в этом забеге вторым. Бронза у еще одного представителя России Артема Калашяна.

Всего на счету сборной России 110 наград - 35 золотых, 30 серебряных и 45 бронзовых.

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