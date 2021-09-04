Эти соревнования, проходившие в Брюсселе, не принесли выдающихся результатов. Последний этап перед финалом, близок конец сезона, легкоатлеты устали, все силы отданы борьбе за медали в Токио, и пик формы позади.

На этот раз россияне выступали в трех прыжковых видах. Мария Ласицкене, хотя и взяла вполне приличные 2 метра, проиграла украинской прыгунье в высоту Ярославе Магучих, опередившей ее на 2 сантиметра.

В прыжках с шестом победил едва ли не лучший легкоатлет года швед Арман Дюплантис, привычно преодолевший 6-метровую отметку, - 6м 05 см. Наш Тимур Моргунов, которому статус нейтрального атлета был предоставлен с большим опозданием, фактически только вступает в сезон на самом его финише. В Брюсселе он остался четвертым - 5м 75 см.

Американец Стеффин Макларен прыгнул на 7м 99 см. Артем Примак пятый - 7м 71 см.

Финал "Бриллиантовой лиги" примет уже 8-9 сентября Цюрих. Будем болеть на нашу Марию Ласицкене.