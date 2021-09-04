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04.09.2021 10:21
Рубрика: Спорт

Ласицкене заняла второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе

Текст: Николай Долгополов
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Эти соревнования, проходившие в Брюсселе, не принесли выдающихся результатов. Последний этап перед финалом, близок конец сезона, легкоатлеты устали, все силы отданы борьбе за медали в Токио, и пик формы позади.

Фото: JONATHAN FERREY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
В отсутствие Ласицкене состязания в Юджине были жалкими

На этот раз россияне выступали в трех прыжковых видах. Мария Ласицкене, хотя и взяла вполне приличные 2 метра, проиграла украинской прыгунье в высоту Ярославе Магучих, опередившей ее на 2 сантиметра.

В прыжках с шестом победил едва ли не лучший легкоатлет года швед Арман Дюплантис, привычно преодолевший 6-метровую отметку, - 6м 05 см. Наш Тимур Моргунов, которому статус нейтрального атлета был предоставлен с большим опозданием, фактически только вступает в сезон на самом его финише. В Брюсселе он остался четвертым - 5м 75 см.

Американец Стеффин Макларен прыгнул на 7м 99 см. Артем Примак пятый - 7м 71 см.

Финал "Бриллиантовой лиги" примет уже 8-9 сентября Цюрих. Будем болеть на нашу Марию Ласицкене.

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