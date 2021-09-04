Путин поздравил российских лучников, взявших золото на Паралимпиаде

Владимир Путин поздравил российских лучников Кирилла Смирнова и Маргариту Сидоренко, победивших 4 сентября на Паралимпиаде в Токио в стрельбе из классического лука в соревнованиях смешанных команд.

"Уважаемые Кирилл Владимирович и Маргарита Сергеевна! Поздравляю вас с победой на Паралимпийских играх в Токио. Вы проявили высокое мастерство и выдержку и по праву заняли "золотую" ступень пьедестала почета", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент уверен, что успех вдохновит победителей на новые свершения в жизни и спорте.