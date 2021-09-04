На Урале поздравили с серебром российских волейболистов-паралимпийцев

Сегодня состоялся финальный матч в волейболе сидя среди мужчин. Российские паралимпийцы встретились с иранской сборной и завоевали серебряные медали. Все участники нашей команды - уральцы, они тренируются в екатеринбургском центре Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки "Родник".

- Эта награда очень важна. Наши ребята еще никогда не становились серебряными призерами Паралимпиады. Они настоящие герои, потому что бились до конца. Иран ведь уже выигрывал Паралимпиаду в Рио. Представьте, сражаться с такой сильной командой, выиграть один сет, бороться в остальных… У Ирана сильная команда, все предыдущие матчи в Токио она выиграла всухую. И лишь в финале уступила одну партию сборной России. Так что это серебро сродни золоту, - поделился впечатлениями от матча председатель Свердловской областной федерации волейбола Валерий Савельев.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Ранее наши волейболисты обыграли бразильцев со счетом 3:1. Сборная Бразилии претендовала на третье место. Сегодня бразильская команда встретилась с волейболистами Боснии и Герцеговины, но уступила соперникам: матч завершился счетом 1:3.

Незадолго до финала уральцы рассказали "РГ" о жизни в олимпийской деревне и том, как проводят время между мачтами.