Сборная России сыграет с Кипром без нескольких основных игроков

В субботу, 4 сентября, сборная России по футболу в гостях сыграет с командой Кипра в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Российские болельщики ждут победы от подопечных Валерия Карпина.

Матч Кипр - Россия пройдет в Никосии на "ГСП Арене" и начнется в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция игры на Первом канале. "РГ" также проведет онлайн-трансляцию встречи.

На Кипр полетели 24 футболиста российской команды. Не обошлось без потерь - из-за дискомфорта в Новогорске остались защитник Марио Фернандес и полузащитник Алексей Ионов, ранее расположение команды покинул игрок средней линии Даниил Фомин. Первые двое в матче против Хорватии вышли на поле в стартовом составе.

Валерий Карпин отметил, что потеря Фернандеса и Ионова - самая чувствительная из всех. Однако к следующему матчу против Мальты оба игрока должны вернуться в строй.

После четырех матчей в активе сборной России 7 очков, она занимает второе место в группе вслед за Хорватией, уступая по дополнительным показателям. Команда Кипра набрала 4 очка и идет на шестой позиции.

Напрямую из группы на чемпионат мира выходит одна команда, поэтому терять очки в матчах с не самыми сложными соперниками нельзя.