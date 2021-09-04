Сборная России завоевала десять медалей в предпоследний день Паралимпиады

Российские спортсмены завоевали десять медалей в предпоследний соревновательный день на Паралимпиаде в Токио.

В субботу наша команда взяла два золота: их принесли лучники Кирилл Смирнов с Маргаритой Сидоренко (в стрельбе из классического лука в миксте) и легкоатлет Дмитрий Сафронов (бег на 200 метров, класс Т35).

Серебро завоевали легкоатлеты Андрей Вдовин (бег на 200 метров, класс Т37) и Маргарита Гончарова (бег на 400 метров, класс Т38), а также мужская сборная России по волейболу сидя.

Бронзовые награды взяли легкоатлеты Артем Калашян (бег на 200 метров, класс Т35) и Анна Кулинич-Сорокина (бег на 200 метров, класс Т12), тхэквондист Зайнутдин Атаев (в весе свыше 75 кг, класс К44), Сергей Сафин, Иван Фролов и Дарья Адонина в составе сборной России по бочча и стрелок Сергей Малышев (в стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета с 50 метров, в классе Р4).

В медальном зачете Россия вышла на третье место (36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых наград). Досрочно медальный зачет выиграл Китай (93-57-50), на втором месте идут британцы (41-38-43).