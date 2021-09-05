Официально: матч Бразилия - Аргентина сегодня доигран не будет

Отборочный матч между сборными Бразилии и Аргентины в Сан-Паулу не будет доигран сегодня, сообщает пресс-служба южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Surreal: Brazil v Argentina stopped inside 7 mins by Brazilian Federal Police walking on field to detain 4 Argentinian Premier League players who failed to disclose they are based in Britain, breaking COVID protocols upon entering Brazil. Chaos ensued 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/ANG5L61SaK — roger bennett (@rogbennett) September 5, 2021

Встреча была прервана уже на шестой минуте после того, как на поле появились бразильские полицейские. Они намеревались арестовать четырех футболистов гостевой команды - Эмилиано Мартинеса, Джованни Ло Чельсо, Кристиана Ромеро и Эмилиано Буэндию - за незаконное пересечение границы. В ответ аргентинцы во главе с Лионелем Месси ушли в раздевалку и отказались возвращаться на газон. Сам Месси назвал эту ситуацию катастрофой.

What a crazy sight in the Brazil 🇧🇷 vs Argentina 🇦🇷 game! pic.twitter.com/GuvBo0xN7L — Christopher Perdigao (@onlyonechrisp) September 5, 2021

Почему полицейские заподозрили аргентинских игроков в нарушении? Все просто: все эти четыре игрока выступают в английской Премьер-лиге. А правительство Бразилии требует, чтобы все въезжающие из Великобритании лица прошли 14-дневный карантин, чего в данном случае сделано не было.

Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021

Более того, по данным СМИ, Мартинес, Буэндия, Ромеро и Ло Чельсо предоставили сотрудникам миграционной службы ложные сведения: якобы они не посещали в последнее время Великобританию. При этом Мартинес с Буэндией вышли в стартовом составе "Астон Виллы" на матч с "Брентфордом" 28 августа, а Ло Чельсо с Ромеро были на скамейке запасных "Тоттенхэма" на игре с "Уотфордом" 29 числа.

"Я очень расстроен, но никого не виню. Это все очень грустно, тем более, что все произошло на поле. Сегодняшний матч должен был стать праздником. Если честно, у меня нет слов. Я бы хотел, чтобы люди в Аргентине поняли, через что мы проходим. И еще хочу подчеркнуть: не позволю депортировать моих футболистов из Бразилии", - заявил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.