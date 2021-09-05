Павлюченкова вышла в четвертый круг US Open, Карацев проиграл

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Аслан Карацев завершил борьбу на турнире.

В матче третьего круга Павлюченкова встречалась с еще одной россиянкой Варварой Грачевой. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Павлюченкова более чем уверенно выиграла первый сет - 6:1, а во втором Грачева оказала упорное сопротивление. Но все же не смогла переломить ход поединка - 6:4. И Павлюченкова выходит в четвертый круг, где сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

Увы, но не смог пробиться в следующий раунд турнира россиянин Аслан Карацев. В третьем круге он встречался с американцем Дженсоном Бруксби. Матч продолжался почти 4 часа и завершился победой спортсмена из США - 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3.

Следующим соперником Бруксби станет первый номер рейтинга АТР - серб Новак Джокович.