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05.09.2021 08:05
Рубрика: Спорт

Павлюченкова вышла в четвертый круг US Open, Карацев проиграл

Текст: Максим Домчев
Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Аслан Карацев завершил борьбу на турнире.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В матче третьего круга Павлюченкова встречалась с еще одной россиянкой Варварой Грачевой. Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Фото: REUTERS/Jerry Lai-USA TODAY Sports
Рублев проиграл в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису

Павлюченкова более чем уверенно выиграла первый сет - 6:1, а во втором Грачева оказала упорное сопротивление. Но все же не смогла переломить ход поединка - 6:4. И Павлюченкова выходит в четвертый круг, где сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

Увы, но не смог пробиться в следующий раунд турнира россиянин Аслан Карацев. В третьем круге он встречался с американцем Дженсоном Бруксби. Матч продолжался почти 4 часа и завершился победой спортсмена из США - 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3.

Следующим соперником Бруксби станет первый номер рейтинга АТР - серб Новак Джокович.

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