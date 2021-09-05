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05.09.2021 01:29
Рубрика: Спорт

Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери

Не менее 7 человек пострадали в массовой драке в Твери. Один травмированный был доставлен в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

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Потасовку устроили футбольные болельщики. Известно, что фанаты "Зенита" приехали поддержать дублирующий состав клуба в матче против команды "Тверь". Но на месте их уже поджидали фанаты "Спартака".

Всего в драке принимали участие около 60 человек с обеих сторон. В полиции рассказали, что об инциденте на улице Советская узнали от очевидца. На место происшествия выдвинулись стражи порядка, однако к моменту их прибытия участники драки скрылись.

Сейчас устанавливаются все участники потасовки, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в МВД.

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