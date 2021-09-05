"Кубок Белова и Кондрашина" дома выиграл питерский "Зенит"

Питерский "Зенит" дома стал победителем традиционного турнира мужских баскетбольных команд "Кубок Александра Белова и Владимира Кондрашина", посвященного памяти автора "золотого" броска на Олимпиаде-1972 и наставника той великой сборной соответственно.

Финальный матч не стал интригующим. Хозяева паркета на удивление крупно победили армейцев - 100:73. Лучшим бомбардиром у питерцев стал Алекс Пойтресс (22 очка).

В составе столичных армейцев двузначной результативностью отличились сразу четыре игрока. Это датчанин Габриэль Иффе Лундберг (12), американец Уилл Клайберн (11), серб Никола Милутинов (10), плюс новобранец московского коллектива литовец Марюс Григонис (10).

- Прежде всего надо поблагодарить хозяина турнира БК "Зенит" за отличную организацию "Кубка Белова и Кондрашина", - сказал в разговоре с корреспондентом "РГ" президент Единой лиги Сергей Кущенко. - По итоговым результатам: пока идет предсезонная подготовка, у каждой команды свои задачи на этот период, они разнятся. Поэтому и мы далекоидущих выводов делать не станем. Болельщики смогли посмотреть в деле новичков двух наших ведущих команд - ЦСКА и "Зенита". Возвращение Алексея Шведа в стан армейцев после многих лет отсутствия - достаточно знаковая ситуация. Пермская "Парма" еще пока не совсем в тонусе, но пришла в себя после крупного поражения в полуфинале и заслуженно заняла третье место, победив нижегородцев - 76:57. Вывеска финала турнира была хороша: "Зенит" против ЦСКА. Все мы помним шикарное, интригующее противостояние этих клубов в полуфинале плей-офф Единой лиги прошлого сезона. Главные тренеры команд в решающей встрече задействовали практически всех имеющихся в их распоряжении игроков, больше энергии оказалось у "Зенита". Питерцы провели матч на высоких скоростях. При этом было видно, что и у ЦСКА в наступающем сезоне есть большие возможности. Когда оппоненты сражались стартовыми пятерками или после возвращения лидеров с замен - качество демонстрируемого баскетбола было очень высоким. Вообще "Кубок Белова и Кондрашина" серьезно подогрел стартующий скоро чемпионат Единой лиги. Выделил бы приобретение "Зенитом" такого баскетболиста, как Шабазз Напьер. Помню его еще по работе с клубом НБА "Бруклин".

Президент Единой лиги Сергей Кущенко: Питерцы провели финальный матч турнира на очень высоких скоростях

- Поздравляю "Зенит" с заслуженной победой в турнире, в финале питерцы доминировали от первой до последней минуты, - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, слова которого приводит пресс служба армейского клуба.

- Мы только начали проводить серьезные матчи в этой непростой предсезонной подготовке и в Санкт-Петербурге получили урок, из которого извлечем обширные выводы, - добавил Итудис. - Можно, конечно, говорить о цифрах, отметить превосходство соперника в результативных передачах, но мы сегодня так плохо атаковали, что передачам было неоткуда взяться. В любом случае дело не в цифрах, а в старании. "Зенит" в финале бился, в отличие от нас. И нам нужно от этого оттолкнуться.