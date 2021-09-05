Сборная России примет Мальту на стадионе "Спартака"

Во вторник сборная России проведет очередной матч отборочного цикла к чемпионату мира-2022. На стадионе московского "Спартака" команда Валерия Карпина примет Мальту. Задача - победить и сделать это как можно убедительнее.

А в субботу сборная России добилась первой победы под руководством Валерия Георгиевича. В Никосии был обыгран Кипр - 2:0. Отличились Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. В обоих случаях голевыми передачами отметился Федор Смолов.

Предыдущий матч россиян и первый при Карпине против хорватов (0:0) своей неоднозначностью фактически расколол футбольную общественность на два лагеря. Линия огня проходила по следующим ключевым вопросам: поменял Карпин тактику - не поменял, вдохнул новую жизнь - не вдохнул, наконец, появилось у сборной новое лицо - не появилось.

Игра в Никосии простора для восприятия, кажется, не оставила. Результат однозначно - приемлемый. Здесь уже потеряли очки наши прямые конкуренты: словаки сыграли вничью (0:0), а словенцы и вовсе проиграли (0:1). Впрочем, другого от сборной, перед которой стоит задача занять первое место в отборочной группе, и не ждали. Все-таки Кипр - не Хорватия, какой бы нынче уязвимой ни казалась последняя. А вот то, как этот результат был добыт - принять трудно независимо от симпатий или антипатий к новому наставнику сборной.

- Итог матча - три очка, выиграли. Если про результат говорить, то он приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала, второй тайм с 60-й минуты совсем не порадовал, очень плохо, - без обиняков резюмировал главный тренер сборной России.

Здорово, что Карпин так трезво оценивает игру подопечных. Я смотрел матч в большой компании: признаюсь, стоило больших усилий убедить остальных не переключиться на другой канал до финального свистка. Не знаю, чем еще могла захватить игра помимо того, что в ней принимала участие сборная России. Пешеходные скорости, инертность - все то, что был призван изжить приход Карпина, расцвело в Никосии буйным цветом.

Валерий Карпин: Если говорить про результат матча с Кипром, то он приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала. С 60-й минуты не порадовала совсем

Конечно, можно сослаться на жару, но соперник был в тех же условиях. Так почему же киприоты нанесли почти в два раза больше ударов, чем наши (16 против 9) и подали больше угловых (6 против 4)?

- Проблема в физическом состоянии, функциональное состояние не позволяло делать простые вещи. Ротация нужна. Если бы Смолова выпустили на матч с хорватами, сегодня он мог бы выглядеть, мягко говоря, не очень, - объяснение Карпина звучит обескураживающе.

Сезон, по сути, едва стартовал. В Российской премьер-лиге сыграно-то всего шесть туров. Еврокубки толком еще не начались (а для некоторых клубов уже закончились), так откуда усталость? В этом плане тренерскому штабу сложно что-то предъявлять, будь во главе сборной Карпин, Черчесов или кто-то другой. Какими талантливыми восстановителями не были бы нынешний руководитель медштаба Луис Мартинес или предыдущий Эдуард Безуглов, если футболисты изначально приезжают в национальную команду уже "уставшими", добиваться результата будет крайней сложно.

Разве, что на характере. Кстати, в бытность игроком Валерий Карпин уже попадал в похожую по тяжести ситуацию. В отборе на Евро-2000 наша сборная после трех поражений на старте не имела права на осечку и в итоге почти вышла на турнир. Не в последнюю очередь благодаря Карпину, забившему несколько победных и просто важнейших мячей. Что сейчас нужно нашей сборной, так это одиннадцать таких Карпиных, заряженных, по-спортивному злых. В матче с Кипром, несмотря на итоговый результат, их не было.

Впрочем, еще не вечер. Если опять же отталкиваться от результата, у сборной России не все так плохо. После пяти туров (это ровно половина дистанции отборочного турнира) наши вместе с хорватами, не без труда обыгравшими Словакию - 1:0, возглавляют группу "H", причем россияне идут выше за счет большего количества забитых мячей. Словенцы, дожавшие в субботу Мальту (1:0), и словаки чуть отстали. Теперь нелишне заглянуть в календарь на оставшуюся половину дистанции. Самый легкий он у хорватов: со всеми главными соперниками, в том числе со сборной России "шахматные" будут играть дома. У словаков и словенцев, календарь, пожалуй, посложнее,чем у остальных. Там выездные игры и с конкурентами и с аутсайдерами.

Наш вариант можно назвать промежуточным. Да, придется съездить в гости к Хорватии и Словении, зато матчи против неуступчивых Мальты и Кипра проведем дома.

Календарь

Расписание оставшихся матчей сборной России

7 сентября. Россия - Мальта

8 октября. Россия - Словакия

11 октября. Словения - Россия

11 ноября. Россия - Кипр

14 ноября, Хорватия - Россия.