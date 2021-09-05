Стало известно, во сколько "ПСЖ" обошелся трансфер Неймара

Испанское издание El Mundo опубликовало детали контракта нападающего сборной Бразилии Неймара с "Пари Сен-Жермен".

Трансфер Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" летом 2017 года является рекордным в истории мирового футбола. Фото: EPA

Неймар переехал в столицу Франции летом 2017 года, став самым дорогим футболистом в истории. Тогда парижский клуб заплатил "Барселоне" за игрока 222 миллиона евро. Это на 150 миллионов больше той суммы, которую каталонцы выложили за Неймара в 2013 году "Сантосу".

Так вот что касается общей суммы трансфера бразильца в "ПСЖ" - с учетом зарплаты и бонусов, - то она составляет 489 миллионов. В год Неймар зарабатывает 43 миллиона евро без учета налогов. Кроме того, футболист отдельно получит премию за лояльность в размере 50,5 миллиона.

Летом прошлого года Неймар был близок к возвращению в "Барселону", но руководство парижан уговорило его остаться. Более того - в мае этого года бразилец продлил контракт с "ПСЖ" до 2025 года.

Примечательно, что условия нового договора Неймара с французским клубом точно такие же, как и ранее. Тем не менее именно Неймар является на данный момент самым высокооплачиваемым футболистом мира. На втором месте в этом списке идет новичок "ПСЖ" Лионель Месси (35 миллионов евро).

Неймар остается самым высокооплачиваемым игроком мира, зарабатывая в год около 40 млн евро

К слову, накануне вечером Месси и Неймар провели очередной матч друг против друга в составах своих сборных - Аргентины и Бразилии - в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. К моменту очного противостояния бразильцы и аргентинцы занимали первые две строчки в квалификации южноамериканской зоны: у "желто-зеленых" в активе было 21 очко, у "альбиселесты" - 15.