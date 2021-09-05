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Рубрика: Спорт

Знаменитому спортивному врачу Белаковскому исполнилось бы 100 лет

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(8553)
Вряд ли в отечественном спорте найдется человек, который бы не слышал о легендарном докторе Олеге Белаковском.
Сборной команда СССР по футболу в полном составе: тренер-массажист Владимир Шемелев, Анатолий Быщовец, Евгений Рудаков, Муртаз Хурцилава, Валентин Афонин, Владимир Мунтин, Геннадий Логофет, Виталий Хмельницкий, Кахи Асатиани, Владимир Капличный, врач Олег Белаковский, капитан команды Альберт Шестернев, старший тренер Гавриил Качалин (стоят), Анзор Кавазашвили, Николай Киселев, Анатолий Пузач, Реваз Дзодзушвили, Гиви Подия, Евгений Ловчев, Михаил Гершкович, Виктор Серебряников. (сидят). Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Сборной команда СССР по футболу в полном составе: тренер-массажист Владимир Шемелев, Анатолий Быщовец, Евгений Рудаков, Муртаз Хурцилава, Валентин Афонин, Владимир Мунтин, Геннадий Логофет, Виталий Хмельницкий, Кахи Асатиани, Владимир Капличный, врач Олег Белаковский, капитан команды Альберт Шестернев, старший тренер Гавриил Качалин (стоят), Анзор Кавазашвили, Николай Киселев, Анатолий Пузач, Реваз Дзодзушвили, Гиви Подия, Евгений Ловчев, Михаил Гершкович, Виктор Серебряников. (сидят). Фото: Юрий Сомов/РИА Новости
Сборной команда СССР по футболу в полном составе: тренер-массажист Владимир Шемелев, Анатолий Быщовец, Евгений Рудаков, Муртаз Хурцилава, Валентин Афонин, Владимир Мунтин, Геннадий Логофет, Виталий Хмельницкий, Кахи Асатиани, Владимир Капличный, врач Олег Белаковский, капитан команды Альберт Шестернев, старший тренер Гавриил Качалин (стоят), Анзор Кавазашвили, Николай Киселев, Анатолий Пузач, Реваз Дзодзушвили, Гиви Подия, Евгений Ловчев, Михаил Гершкович, Виктор Серебряников. (сидят). Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Олег Маркович никогда не был просто врачом, но старшим товарищем, отцом и верным другом. Так было и на фронте, когда спасал жизни бойцов, и на полях спортивных сражений, когда унимал боль, успокаивал и возвращал силы.

Спортивный врач, прошедший с ЦСКА и сборными страны все трудности. Более 70 лет Олег Маркович посвятил службе в Советской (Российской) армии и армейскому спорту, пройдя путь от слушателя Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова до заместителя начальника ЦСКА по медицинскому обеспечению.

Доктор Белаковский - это не просто должность и имя, это синоним величайших побед нашего спорта, символ его истории. Олег Маркович привлекался для работы со сборными командами СССР и РФ по футболу и хоккею, он являлся врачом сборной команды СССР по футболу - чемпиона Олимпийских игр в 1956 г. (Мельбурн) и хоккею - чемпиона зимних Олимпийских игр 1972 г. (Саппоро) и 1976 г. (Инсбрук), других важнейших соревнований.

Белаковский являлся одним из авторов введения в практику медицинского обеспечения армейских спортсменов бригадного метода проведения медицинских обследований, комплексного подхода к восстановлению больных и травмированных спортсменов. Им был предложен ряд методик определения функционального состояния спортсменов.

Все это оправдалось на практике и способствовало улучшению медицинского обеспечения спортсменов и достижению ими на протяжении многих лет высоких спортивных результатов.

Отрадно, что ученики Белаковского в настоящее время руководят медицинской службой ЦСКА, являются врачами сборных команд России по различным видам спорта и продолжают дело великого доктора.

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