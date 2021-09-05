Знаменитому спортивному врачу Белаковскому исполнилось бы 100 лет

Вряд ли в отечественном спорте найдется человек, который бы не слышал о легендарном докторе Олеге Белаковском.

Олег Маркович никогда не был просто врачом, но старшим товарищем, отцом и верным другом. Так было и на фронте, когда спасал жизни бойцов, и на полях спортивных сражений, когда унимал боль, успокаивал и возвращал силы.

Спортивный врач, прошедший с ЦСКА и сборными страны все трудности. Более 70 лет Олег Маркович посвятил службе в Советской (Российской) армии и армейскому спорту, пройдя путь от слушателя Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова до заместителя начальника ЦСКА по медицинскому обеспечению.

Доктор Белаковский - это не просто должность и имя, это синоним величайших побед нашего спорта, символ его истории. Олег Маркович привлекался для работы со сборными командами СССР и РФ по футболу и хоккею, он являлся врачом сборной команды СССР по футболу - чемпиона Олимпийских игр в 1956 г. (Мельбурн) и хоккею - чемпиона зимних Олимпийских игр 1972 г. (Саппоро) и 1976 г. (Инсбрук), других важнейших соревнований.

Белаковский являлся одним из авторов введения в практику медицинского обеспечения армейских спортсменов бригадного метода проведения медицинских обследований, комплексного подхода к восстановлению больных и травмированных спортсменов. Им был предложен ряд методик определения функционального состояния спортсменов.

Все это оправдалось на практике и способствовало улучшению медицинского обеспечения спортсменов и достижению ими на протяжении многих лет высоких спортивных результатов.

Отрадно, что ученики Белаковского в настоящее время руководят медицинской службой ЦСКА, являются врачами сборных команд России по различным видам спорта и продолжают дело великого доктора.