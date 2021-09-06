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06.09.2021 15:21
Рубрика: Спорт

Алексеев покинул пост главного тренера женской сборной РФ по гандболу

Текст: Максим Домчев
Главный тренер серебряных призеров Олимпиады в Токио женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев покинул свой пост. В понедельник об этом сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. У специалиста истек контракт и продлен он не будет.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Алексеев возглавлял сборную России с декабря прошлого года. Лучшим результатом стал финал Олимпиады в Токио, где россиянки уступили команде Франции.

Фото: EPA
Женская сборная России по гандболу в финале Игр уступила соперницам из Франции

"31 августа закончился контракт Алексея Алексеева, мы его уведомили, что он не будет продолжать работу со сборной. Мы идем на серьезное обновление, на две трети команда будет омоложена. Мы хотим более молодого специалиста. Есть несколько соискателей, к 29 сентября определимся", - цитирует ТАСС слова Шишкарева.

Среди тех, кто может возглавить сборную России? есть и иностранные специалисты, однако руководство федерации хотело бы видеть у руля команды российского тренера.

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