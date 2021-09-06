Алексеев покинул пост главного тренера женской сборной РФ по гандболу

Главный тренер серебряных призеров Олимпиады в Токио женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев покинул свой пост. В понедельник об этом сообщил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. У специалиста истек контракт и продлен он не будет.

Алексеев возглавлял сборную России с декабря прошлого года. Лучшим результатом стал финал Олимпиады в Токио, где россиянки уступили команде Франции.

"31 августа закончился контракт Алексея Алексеева, мы его уведомили, что он не будет продолжать работу со сборной. Мы идем на серьезное обновление, на две трети команда будет омоложена. Мы хотим более молодого специалиста. Есть несколько соискателей, к 29 сентября определимся", - цитирует ТАСС слова Шишкарева.

Среди тех, кто может возглавить сборную России? есть и иностранные специалисты, однако руководство федерации хотело бы видеть у руля команды российского тренера.