Медведев добрался до четвертьфинала US Open

Первая ракетка России и вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, обыграв в матче четвертого круга 24-го сеяного британца Даниэля Эванса со счетом 6:3, 6:4, 6:3. На этом US Open россиянин не отдал соперникам ни одного сета.

Эванс просто признал, что Медведев играл на совершенно другом уровне.

- Даниил еще раз показал, что не зря занимает вторую строчку рейтинга и борется за титулы на "Больших шлемах", - цитирует британца пресс-служба US Open. - У него необычная игра. Его мощные удары летят близко к линиям. Он классно подает, а еще хорошо двигается, быстро перемещается. Но когда смотришь его матчи по телевизору, трудно понять, насколько здорово он это делает. Некоторые люди просто лучше тебя, и с этим ничего не поделаешь.

Медведев тоже остался доволен тем, какую форму набрал по ходу первой недели "мэйджора".

- Мы встречались впервые, а Эванс - непростой оппонент. Может доставить проблем, - рассуждал Медведев на пресс-конференции. - Он уже на протяжении многих лет является топ-игроком. Я понимал, что нельзя терять концентрацию. Я хорошо подавал, старался играть вариативно. И рад, что смог одержать победу с таким счетом и сохранил силы на вторую неделю турнира. Чувствую себя прекрасно. Доволен своей игрой, психологическим и физическим состоянием.

В Нью-Йорке Даниил Медведев сыграл четыре матча и пока не отдал соперникам ни одного сета, проведя на корте всего 7 часов 24 минуты

Следующим соперником Даниила будет 25-летний представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп. Он занимает 117-ю строчку в мировом рейтинге, но в четвертом круге победил 11-го сеяного аргентинца Диего Шварцмана. Хотя в отличие от Медведева не смог уложиться в три сета и упустил возможность поберечь себя (6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1). Для сравнения: Медведев за четыре матча провел на корте 7 часов 24 минуты. За плечами ван де Зандсхулпа, начавшего турнир с квалификации, семь встреч, а чтобы пробиться в свой первый четвертьфинал на "Большом шлеме" он затратил 19 часов 37 минут.

На усталости соперника и планирует "сыграть" Медведев.

- Несколько раз видел, как он тренировался и играл. Я знаю, что он может быть хорош. Я видел это во время матча со Шварцманом. Он выбрал очень хорошую тактику против Диего. Он был вездесущ на корте, - отметил Даниил. - Я тоже буду готовиться со своим тренером тактически. Когда у меня все получается, я знаю, что мне нелегко противостоять. Ван де Зандсхулп уже прилично набегался. Я собираюсь попытаться использовать это и победить.

Но, понятно, что глобально Медведева интересует совсем другая победа. В 2019 году в финале против испанца Рафаэля Надаля он отыгрался со счета 0:2 и подарил всем невероятный пятисетовый триллер, хотя все же не сумел перебить Рафу. В 2020-м Даниил остановился на стадии полуфинала, где уступил будущему чемпиону австрийцу Доминику Тиму.

- Когда я вернулся в Нью-Йорк в прошлом году, на меня нахлынули такие приятные воспоминания. Сейчас я снова хочу добраться до финала, чтобы получить новые эмоции. Возможно, даже более яркие и положительные, чем тогда, в 2019-м, - признался Даниил.

Посмотрим, какие сюрпризы нас ждут на второй неделе US Open. Первая подарила немало сенсаций. Это и ван де Зандсхулп - первый голландский теннисист, вышедший в четвертьфинал турнира "Большого шлема" за 17 лет. И 18-летний испанец Карлос Алькарас, который выбил из сетки грека Стефаноса Циципаса, а накануне одолел немца Петера Гоевчика (5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0), став самым молодым четвертьфиналистом турнира "Большого шлема" с 1990 года. А вместе с 21-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссим они проведут и самый молодой четвертьфинал US Open с 1984 года.

57,5 миллиона долларов составляет призовой фонд Открытого чемпионата США

И еще немного любопытной статистики уже по российским теннисистам. Второй раз в истории наши игроки дошли до четвертьфинала на всех мужских турнирах "Большого шлема" в сезоне. На Australian Open на этой стадии сыграли Даниил Медведев, Аслан Карацев и Андрей Рублев, на "Ролан Гаррос" - Даниил Медведев, на Уимблдоне - Карен Хачанов, на US Open - снова Медведев. Ранее такое происходило только в 2001 году, когда Евгений Кафельников пробился в 1/4 финала на Открытом чемпионате Австралии, "Ролан Гаррос" и US Open, а Марат Сафин - на Уимблдоне и US Open.

Кстати

С 8 по 11 сентября в Софии пройдет 14-й чемпионат Европы по пляжному теннису. В турнире примут участие представители 15 стран. И российские игроки будут в числе фаворитов.

Напомним, что в 2019 году (в 2020-м соревнования были отменены из-за антиковидных ограничений) также в Болгарии, но в Кранево, наши теннисисты Никита Бурмакин и Сергей Купцов завоевали золотые медали в мужском парном разряде. Так что в Софии они будут защищать свой титул.

В состав сборной также вошли: в мужском парном разряде - Николай Гурьев и Иван Сыров, в женском парном разряде - Дарья Чуракова и Людмила Никоян, Екатерина Каменецкая и Регина Ливанова, в смешанном парном разряде - Дарья Чуракова и Никита Бурмакин, Людмила Никоян и Николай Гурьев. Капитан команды - Станислав Зайченко.