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06.09.2021 13:39
Рубрика: Спорт

Министр спорта РФ назвал успешным выступление россиян на Паралимпиаде

Текст: Максим Домчев
Министр спорта РФ Олег Матыцин дал оценку выступлению сборной России на завершившейся в Токио Паралимпиаде.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Во время заседания оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов на Паралимпийских играх-2020 глава Минспорта Олег Матыцин высоко оценил результаты российских атлетов.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Выступление на Паралимпиаде признано успешным. Вся сборная выступала после перерыва с 2012 года. Однозначно успешное выступление", - сказал Матыцин.

Паралимпийские игры завершились в Токио в воскресенье. Сборная России из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства выступала в Японии под флагом Паралимпийского комитета России.

По итогам Игр россияне завоевали рекордное число медалей - 118: 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

Сборная России в общекомандном зачете заняла четвертое место.

Спорт Паралимпийский спорт Правительство Минспорт Паралимпийские игры в Токио