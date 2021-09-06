На Паралимпиаде в Токио наши атлеты завоевали рекордное количество медалей

В Токио завершились соревнования на летних Паралимпийских играх.

Российские спортсмены блестяще выступили в японской столице. Всего спортсмены, выступающие под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР), завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем в истории сборной. На счету нашей команды 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

Особо отметим вклад в общую копилку пловцов, которые 17 раз поднимались на высшую ступеньку пьедестала, и легкоатлетов - на их счету 12 золотых наград.

В неофициальном командном зачете россияне заняли высокое четвертое место, пропустив вперед Китай (207: 96-60-51), Великобританию (124: 41-38-45) и США (104: 37-36-31).

Всего же призерами соревнований Паралимпиады стали спортсмены из 86 стран.

Подводя итоги соревнований, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал атлетов настоящими героями и напомнил, что россияне установили 17 мировых рекордов.

На счету наших мужественных атлетов 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград

Тепло поздравил чемпионов и призеров министр спорта РФ Олег Матыцин:

- В очень сложных условиях готовилась наша сборная к Паралимпийским играм в Токио. Когда мы вас провожали, я ощущал эту энергетику побед от команды и ощущаю ее до сих пор. Низкий поклон вам, огромная благодарность за победы, за ваше превосходное выступление, каждый из вас демонстрирует абсолютный героизм как в спорте, так и обычной жизни. Здесь, в России, в каждом уголке страны мы стараемся выразить поддержку вам. Мы еще раз показали, что только вместе мы можем побеждать. Россия - мощная держава. Где бы вы ни были, всегда наш флаг будет на самом высоком и почетном месте.

В свою очередь, исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков отметил характер атлетов:

- Никогда с момента создания Паралимпийского комитета России и развития вообще паралимпийского движения в стране перед нашими спортсменами не ставилась задача по месту и количеству медалей. Самое главное - надо показывать характер. Большим достижением считаю, что в СМИ шло масштабное освещение выступления на Играх наших ребят. И шло очень хорошо и положительно. Если после окончания Паралимпиады еще тысячи мальчишек и девчонок придут в спортивную школу, где их ждут, это будет самый высокий результат того, чего можно было добиться. Если говорить в целом, то мы входим в число четырех сильнейших команд, которые привезли максимальное количество участников. Не просто привезли, эти спортсмены готовились, прошли все отборы и блестяще выступили.

На церемонии закрытия Паралимпиады знаменосцем команды стал один из главных героев Паралимпийских игр - пловец Роман Жданов.

В Токио мужественный спортсмен завоевал сразу три золотые награды. Причем под его натиском раз за разом падали мировые рекорды.

В разговоре с нашими коллегами с канала "Матч ТВ" Роман признался, что мечтает поскорее оказаться дома:

- Честно признаюсь, что морально тяжело находиться вдали от дома так долго. Это буквально съедает. Хочется отдыхать, восстанавливать силы и максимально отвлечься от бассейна и тренировок.

Дальнейшие цели в карьере? Готовиться к крупным соревнованиям, проходить отборы, выступать. Все в обычном ритме. Нужно будет готовиться к Парижу-2024, чтобы хотя бы повторить результат, который показал тут. Сейчас очень много молодых перспективных ребят, спорт не стоит на месте. У нас в Токио приехала почти самая большая делегация пловцов. Мы серьезно подтянули свои результаты.

Момент славы? На самом деле хочется просто тишины и покоя. Вся слава на самом деле важна в кругу семьи, среди людей, которые проложили для меня этот путь. Поэтому и хочется сейчас к ним. Своим рекордом я сделал подарок на годовщину нашей свадьбы с женой, так что вообще прекрасно. Супруга очень гордится мной, переживала за меня.