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06.09.2021 21:00
Рубрика: Спорт

Непомнящий и Карлсен встретятся в Ставангере

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Чемпион мира Магнус Карлсен и претендент на титул россиянин Ян Непомнящий сойдутся за доской еще до начала матча за шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае. Гроссмейстеры примут участие в супертурнире в Ставангере, стартующем уже во вторник.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В этом году, помимо Карлсена и Непомнящего, за победу поборются венгерский шахматист Рихард Раппорт, россиянин Сергей Карякин, представляющий Францию Алиреза Фируджа и норвежец Арьян Тари. Шестеро гроссмейстеров сыграют в два круга. За победу будет начисляться 3 очка. В случае ничейного исхода соперников ждет "Армагеддон", где победитель получает 1,5 очка, а проигравший 1 очко.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Отметим, что Карслен только что выиграл онлайн-турнир по рапиду в рамках серии Champions Chess Tour. В финале действующий чемпион мира оказался сильнее нашего Владислава Артемьева.

- Очень рад этой победе, ведь я впервые смог что-то выиграть в рамках этой серии. Я играл быстро и уверенно, так что очень доволен тем, как провел турнир. Это была легкая прогулка, - приводит слова Карлсена официальный сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ). - Тем не менее хочу отметить моего соперника по финалу. Бесспорно, он очень талантливый шахматист.

Артемьев принял участие в трех соревнованиях Champions Chess Tour и дважды добирался до решающих матчей, тем самым добыв путевку в топ-8 и в итоговый турнир. Между тем в минувшие выходные в Рейкьявике завершился личный чемпионат Европы. Его победителем стал россиянин Антон Демченко. "Бронзу" взял Алексей Сарана.

Помимо медалей тройка призеров и еще 20 сильнейших участников получили приглашение на Кубок мира ФИДЕ 2023 года.

Спорт Шахматы