Пилоты нижегородской школы "Академия" приняли участие в "Гонке 800"

5 сентября в Нижнем Новгороде прошло большое автомото-шоу, посвященное 800-летию Нижнего Новгорода и юбилею князя Александра Невского.

Юные пилоты нижегородской мотошколы "Академия" приняли в нем самое активное участие, продемонстрировав все свои умения в "Гонке 800" и в заездах картингов.

А еще в этот день зрители смогли насладиться дрифтом "Ночных волков" и мотогонкой "Уралгон" по прямой (на дистанции 201 метр), выставкой ретроавтомобилей, трюками на мотоциклах и автомобилях, реконструкцией битвы Александра Невского в музыкальном сопровождении хора Нижегородской епархии.