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06.09.2021 12:56
Рубрика: Спорт

Пилоты нижегородской школы "Академия" приняли участие в "Гонке 800"

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Фото: Владимир Карзаев Фото: Владимир Карзаев
Фото: Владимир Карзаев

5 сентября в Нижнем Новгороде прошло большое автомото-шоу, посвященное 800-летию Нижнего Новгорода и юбилею князя Александра Невского.

Фото: Пресс-служба "Моторинг"
Нижегородские пилоты привезли четыре медали с гонок "Моторинг"

Юные пилоты нижегородской мотошколы "Академия" приняли в нем самое активное участие, продемонстрировав все свои умения в "Гонке 800" и в заездах картингов.

А еще в этот день зрители смогли насладиться дрифтом "Ночных волков" и мотогонкой "Уралгон" по прямой (на дистанции 201 метр), выставкой ретроавтомобилей, трюками на мотоциклах и автомобилях, реконструкцией битвы Александра Невского в музыкальном сопровождении хора Нижегородской епархии.

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