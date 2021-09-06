Россиянин Власов не сумел завершить "Вуэльту" из-за падения

Очередной, уже третьей подряд победой словенского велогонщика Приможа Роглича завершилась трехнедельная многодневка "Вуэльта Испания", которая по значимости уступает только "Тур де Франс" и стоит в одном ряду с "Джиро д Италия". Россиянин Александр Власов изначально считался претендентом на попадание как минимум в пятерку сильнейших общего зачета, однако болезненное падение на дождевой трассе помешало ему доехать "Вуэльту" до финиша.

У лучшего на данный момент нашего гонщика Власова, который приносит львиную долю очков в рейтинг стран Международного союза велосипедистов, в этом сезоне завершается контракт с казахстанско-канадской командой "Астана". Здесь Александр стал лидером, капитаном, "Вуэльта" должна была стать его лебединой песней в составе коллектива.

Но откровенно не повезло. Наш спортсмен претендовал на место в топ-10, однако на горном этапе в конце третьей недели многодневки вместе с несколькими другими конкурентами угодил в завал. Падение было очень неприятным, Власов несколько минут буквально корчился от боли на асфальте, но все же сел в седло и завершил маршрут. Однако сил после такого происшествия хватило ненадолго. Через пару дней он не вышел на старт очередного этапа.

Победа словенца Роглича никого не удивила. Он настоящий, теперь уже трехкратный король "Вуэльты". Удивительная у этого спортсмена биография. По-молодости занимался прыжками на лыжах с трамплина и даже становился чемпионом мира в командной дисциплине. Затем - травмы, остановка карьеры. Оправившись, Примож решил переквалифицироваться в велогонщики и здесь достиг колоссальных успехов. Занять первое место в генеральной классификации многодневки можно, даже не выигрывая этапов. У олимпийского чемпиона Токио в гонке с раздельным стартом на этой "Вуэльте" сразу четыре "виктории". Он записал себе в актив обе "разделки" и пару труднейших горных этапов, где ему не было равных.

Второе место в общем зачете у испанца Энрика Маса, на третьей позиции - австралиец Джек Хейг. Майка самого активного гонщика у голландца Фабио Якобсена, "горным" королем стал еще один представитель Зеленого континента Майкл Сторер.

Трехкратный чемпион испанской многодневки Роглич в спорте начинал как прыгун с трамплина

Наш Павел Сиваков из британской велогруппы INEOS Grenadiers провел многодневку активно, несколько раз находился в отрывах от пелотона. На седьмом, горном этапе финишировал третьим. В итоге у проживающего в Италии Сивакова - 35-е место в генеральной классификации.