Шакирова: Мне очень нравится работать с мужчинами

Новости

Марио Фернандес пропустит матч против сборной Мальты 21:36
ДНР и ЛНР создадут единое экономическое пространство 21:23
Экспорт российского зерна в августе приблизился к рекорду 21:21
Валерий Карпин: Никто в сборной России не умрет без тортика и конфетки 21:12
Пеле сообщил о проведенной операции по удалению опухоли 20:51
Виновный в гибели ребенка на катере в Москве получил 1,5 года колонии 20:43
Смолов станет капитаном сборной России в матче с Мальтой 20:33
Кузнецова: Каждый второй ребенок в стране сталкивался с буллингом 20:25
Гостевым зрителям разрешили посещать матчи под эгидой УЕФА 20:07
ЦИК приветствует решение ПАСЕ отправить наблюдателей на выборы в Россию 19:50
В Госдуме оценили намерение наблюдателей ПАСЕ приехать на выборы в РФ 19:44
Главный тренер сборной Мальты назвал "хорошей новостью" травму Головина 19:40
Названы запрещенные блюда для школьного питания 19:31
Инфекционист рассказал, когда коронавирус отступит в России 19:17
Движение поездов московского метро восстановлено после задымления 19:08
Мемориал Александру Невскому на Чудском озере откроют 11 сентября 19:01
Для регионов подготовят новую методику учета турпотоков 18:30
Могут быть губительны: названы возможные потери "РУСАЛа" из-за путча в Гвинее 18:12
Кристен Стюарт удивила новым цветом волос 18:02
Памфилова призвала заменить плакат с кандидатами-двойниками в Петербурге 17:42
Определиться с формой получения социальных услуг нужно до 1 октября 17:27
Талибы захватили мавзолей отца лидера афганского сопротивления 17:24
Умер актер из фильма "Миссия: невыполнима" Ион Карамитру 17:24
Мошенники создали фейк Олега Тинькова для обмана россиян 17:18
В Петербурге запретили 30 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
17 премьер недели по ТВ и в Сети с 6 по 12 сентября
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
06.09.2021 21:14
Рубрика: Спорт

Шакирова: Мне очень нравится работать с мужчинами

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8554)
Олимпийская чемпионка Барселоны-1992 по баскетболу Элен Шакирова (Бунатьянц) продолжит свою тренерскую карьеру наставником мужской команды "Актобе" (Казахстан).
Фото: vk.com/kurskbasket Фото: vk.com/kurskbasket
Фото: vk.com/kurskbasket

Ситуация, при которой женщина возглавляет мужской баскетбольный коллектив, в мире профессионального спорта - большая редкость. Шакирова последнее время работала в женском курском "Динамо", был у нее небольшой период командировки в Польшу.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Кириленко: Выход на ЧМ-2023 по баскетболу станет успехом для сборной

Как игрок Шакирова выступала во многих странах, защищала цвета уже несуществующего ЦСКА, еще нескольких российских клубов, побывала в Австрии, Бразилии, Франции, Польше, Чехии и даже в женской НБА, где в составе "Хьюстона" стала чемпионкой североамериканской Лиги.

- Я начинала свою тренерскую карьеру с команды ребят в Видном Московской области. И мне очень нравится работать с мужчинами, - приводит слова Шакировой пресс-служба Российской федерации баскетбола. - Даже после того как я получила предложение из Курска, любовь к мужскому баскетболу меня не покидала. Постоянно смотрела игры. И было желание попробовать в нем свои силы. У мужчин другие скорости, есть силовая борьба. Но зато у женщин имеет место хитрость. И мне всегда было интересно попытаться реализовать свои мысли в мужском баскетболе.

Тренерский контракт с "Актобе" подписан на один сезон. Чемпионат Казахстана стартует в первой декаде октября. Одним из соперников "Актобе" по национальному первенству является "Астана", играющая в Единой лиге.

Спорт Баскетбол