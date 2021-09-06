Шакирова: Мне очень нравится работать с мужчинами

Олимпийская чемпионка Барселоны-1992 по баскетболу Элен Шакирова (Бунатьянц) продолжит свою тренерскую карьеру наставником мужской команды "Актобе" (Казахстан).

Ситуация, при которой женщина возглавляет мужской баскетбольный коллектив, в мире профессионального спорта - большая редкость. Шакирова последнее время работала в женском курском "Динамо", был у нее небольшой период командировки в Польшу.

Как игрок Шакирова выступала во многих странах, защищала цвета уже несуществующего ЦСКА, еще нескольких российских клубов, побывала в Австрии, Бразилии, Франции, Польше, Чехии и даже в женской НБА, где в составе "Хьюстона" стала чемпионкой североамериканской Лиги.

- Я начинала свою тренерскую карьеру с команды ребят в Видном Московской области. И мне очень нравится работать с мужчинами, - приводит слова Шакировой пресс-служба Российской федерации баскетбола. - Даже после того как я получила предложение из Курска, любовь к мужскому баскетболу меня не покидала. Постоянно смотрела игры. И было желание попробовать в нем свои силы. У мужчин другие скорости, есть силовая борьба. Но зато у женщин имеет место хитрость. И мне всегда было интересно попытаться реализовать свои мысли в мужском баскетболе.

Тренерский контракт с "Актобе" подписан на один сезон. Чемпионат Казахстана стартует в первой декаде октября. Одним из соперников "Актобе" по национальному первенству является "Астана", играющая в Единой лиге.