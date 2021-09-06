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06.09.2021 20:33
Рубрика: Спорт

Смолов станет капитаном сборной России в матче с Мальтой

Текст: Артем Локалов
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий Федор Смолов станет капитаном сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты, заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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"У нас все игроки - капитаны. Если Федор окажется в стартовом составе, капитаном будет он", - сказал Валерий Карпин.

Напомним, сборная России проведет игру с Мальтой в Москве 7 сентября в 21.45 (мск).

Ранее сообщалось, что полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет сыграть в матче против Мальты из-за повреждения мышцы бедра.

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