Смолов станет капитаном сборной России в матче с Мальтой

Нападающий Федор Смолов станет капитаном сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты, заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.

"У нас все игроки - капитаны. Если Федор окажется в стартовом составе, капитаном будет он", - сказал Валерий Карпин.

Напомним, сборная России проведет игру с Мальтой в Москве 7 сентября в 21.45 (мск).

Ранее сообщалось, что полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет сыграть в матче против Мальты из-за повреждения мышцы бедра.