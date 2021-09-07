Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на этапе Континентального тура

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпионка мира в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова одержала победу на этапе Континентального тура Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в Падуе.

Сидорова заняла первое место с результатом 4,70 м. Весь пьедестал получился российским. Второй и третьей стали Полина Кнороз (4,60 м) и Аксана Гатауллина (4,30 м).

В других дисциплинах Александра Гуляева выиграла забег на 800 метров (1.59,57), а Полина Миллер финишировала второй на 400-метровке (50,96).

Уже в среду Анжелика Сидорова стартует в финале легкоатлетической серии "Бриллиантовая лига", который пройдет 8-9 сентября в швейцарском Цюрихе. Там же мы увидим олимпийскую чемпионку, трехкратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене и бронзового призера чемпионата мира-2019 в мужских прыжках в высоту Илью Иванюка.

Иванюк только что стал вторым на соревнованиях в Польше, где показал результат 2,27 м. Ласицкене 3 сентября заняла второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе, преодолев планку на высоте 2,00 метра. Победу тогда одержала украинка Ярослава Магучих (2,02 м). В конце августа в Париже Мария также была второй, уступив австралийке Николе Макдермотт по количеству попыток (1,98 м). Зато 26 августа в Лозанне Ласицкене в 25-й раз победила на этапах "Бриллиантовой лиги" (1,98). Это не только личный рекорд, но и лучший результат в истории.