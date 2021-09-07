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07.09.2021 22:47
Рубрика: Спорт

Четверо футболистов сборной Аргентины не сыграют против Боливии

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8555)
Тренерский штаб сборной Аргентины досрочно отпустил четырех футболистов, представляющих английские клубы, перед матчем квалификации чемпионата мира-2022 против Боливии.
Вратарь Мартинес не поможет Аргентине в игре с Боливией. Фото: Gettyimages Вратарь Мартинес не поможет Аргентине в игре с Боливией. Фото: Gettyimages
Вратарь Мартинес не поможет Аргентине в игре с Боливией. Фото: Gettyimages

В Великобританию возвращаются Эмилиано Мартинес с Эмилиано Буэндией (оба - "Астон Вилла"), а также Джовани Ло Чельсо с Кристианом Ромеро (оба - "Тоттенхэм"). Именно из-за этих четырех игроков была прервана встреча Бразилии с Аргентиной.

Фото: AFP
В футбольном матче Бразилия - Аргентина в роли нападающих выступили полицейские из Сан-Паулу

Напомним, что сотрудники Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) заявили, что Мартинес, Буэндия, Ло Чельсо и Ромеро пересекли границу с нарушениями. В связи со случившимся ФИФА открыла дело в отношении футбольных федераций как Бразилии, так и Аргентины. Какое в итоге решение будет принято по этому поединку, станет известно в ближайшее время.

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