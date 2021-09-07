Кириленко объявил тотальное обновление сборной РФ по баскетболу

Мужская сборная России в преддверии ноябрьского старта квалификации к чемпионату мира-2023 будет создана практически заново. Меняется главный тренер, появится свежий список кандидатов в команду.

К такому выводу пришли при обсуждении будущего национальной дружины президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и теперь уже бывший наставник команды Сергей Базаревич.

- Еще летом, после неудачи в отборе на Олимпиаду, прозвучал тезис о перезагрузке, - напомнил Кириленко. - У нас нет никакого конфликта ни с Базаревичем, у которого закончился контракт, ни с генеральным менеджером Сергеем Пановым. А просто сейчас есть некий чистый холст, на котором будет писаться новая история сборной.

В скором времени будет сформирован новый тренерский штаб. При Базаревиче команда вышла в полуфинал ЧЕ-2017, на ЧМ-2019 заняла 12-е место, а в 2021-м не сумела пробиться на Олимпиаду.