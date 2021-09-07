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07.09.2021 20:05
Рубрика: Спорт

Кириленко объявил тотальное обновление сборной РФ по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Мужская сборная России в преддверии ноябрьского старта квалификации к чемпионату мира-2023 будет создана практически заново. Меняется главный тренер, появится свежий список кандидатов в команду.
Сергей Базаревич возглавлял сборную почти шесть лет. Фото: Михаил Синицын/РГ Сергей Базаревич возглавлял сборную почти шесть лет. Фото: Михаил Синицын/РГ
Сергей Базаревич возглавлял сборную почти шесть лет. Фото: Михаил Синицын/РГ

К такому выводу пришли при обсуждении будущего национальной дружины президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко и теперь уже бывший наставник команды Сергей Базаревич.

Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
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- Еще летом, после неудачи в отборе на Олимпиаду, прозвучал тезис о перезагрузке, - напомнил Кириленко. - У нас нет никакого конфликта ни с Базаревичем, у которого закончился контракт, ни с генеральным менеджером Сергеем Пановым. А просто сейчас есть некий чистый холст, на котором будет писаться новая история сборной.

В скором времени будет сформирован новый тренерский штаб. При Базаревиче команда вышла в полуфинал ЧЕ-2017, на ЧМ-2019 заняла 12-е место, а в 2021-м не сумела пробиться на Олимпиаду.

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