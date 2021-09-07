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07.09.2021 20:12
Рубрика: Спорт

Питерские армейцы одержали третью победу в чемпионате КХЛ

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги набирает обороты. Накануне болельщики столичных и питерских армейцев получили массу позитива от игры в исполнении своих кумиров.
Хоккеисты СКА выиграли все три матча на старте сезона КХЛ с общим счетом 16:7. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Хоккеисты СКА выиграли все три матча на старте сезона КХЛ с общим счетом 16:7. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Хоккеисты СКА выиграли все три матча на старте сезона КХЛ с общим счетом 16:7. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москвичи на выезде экзаменовали ХК "Сочи". Хоккеисты ЦСКА провели ровный матч и добились успеха со счетом - 4:1. В составе "красно-синих" точными бросками отметились Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Константин Окулов и Клас Дальбек. Стоит также добавить, что "красно-синие" выиграли у сочинцев 17-й матч кряду.

Фото: Александр Барденцев/ТАСС
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Не остановить и питерский СКА, который в стартовавшем чемпионате одержал три победы в трех матчах. На сей раз перед командой с берегов Невы капитулировал "Адмирал" из Владивостока - 2:9! В составе победителей шайбы забрасывали Михаил Воробьев, Антон Бурдасов, Данила Моисеев, Кирилл Марченко, Андрей Кузьменко, Евгений Тимкин, а Матвей Мичков сделал дубль. Про Мичкова стоит сказать отдельно. В свои 16 лет Матвей стал вторым самым молодым игроком в истории КХЛ, который смог забросить две шайбы в одном матче.

Есть информация и для поклонников СКА. Питерский клуб сообщил на официальном сайте о том, что на сентябрьские домашние игры клуба можно будет попасть только с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию, или при наличии справки о коронавирусе, перенесенном не более полугода назад. Пока хоккеисты проводят первые матчи сезона, комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ определила лауреатов первой недели турнира в четырех номинациях. Лучшим вратарем в третий раз в карьере был признан страж ворот столичного "Динамо" Иван Бочаров ("Динамо" Москва), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Бочарова был нанесен 41 бросок (в среднем 20,5 за игру), из которых он отразил 97,56%. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,50.

Среди защитников не было равных Янису Яксу из ХК "Сочи", набравшему в двух победных матчах своей команды три очка по системе "гол плюс пас" (1+2). Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1". Латвийский защитник нанес три броска по воротам соперника, совершил один силовой прием, заблокировал один бросок и один раз на нем нарушали правила.

В нападении на прошлой неделе блистал Вадим Шипачев ("Динамо"). Игрок в двух матчах оформил по дублю, а одна из его шайб обязательно становилась победной. Нападающий завершил неделю с показателем полезности "+1", всего он нанес пять бросков и совершил два силовых приема.

Среди новичков лучшим стал Марат Хуснутдинов (СКА). Марат одержал с командой две победы в двух матчах и набрал три очка (1+2). Хуснутдинов не завершил ни один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении "+2".

Тем временем

Накануне российские хоккеисты "Тампы" Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский прибыли в Москву с Кубком Стэнли и "Конн Смайт Трофи".

Трофей будет находиться в столице России до 8 сентября, а 9 и 10 сентября отправится в Нижнекамск и Уфу.

Напомним, что в минувшем сезоне "Тампа" во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии "Монреаль" (4-1). А голкипер Василевский получил приз "Самому ценному игроку плей-офф "Конн Смайт Трофи".

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