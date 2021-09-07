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07.09.2021 17:10
Рубрика: Спорт

Расселл подписал контракт с командой Mercedes

Текст: Максим Домчев
Джордж Расселл. Фото: FLORION GOGA / POOL / AFP Джордж Расселл. Фото: FLORION GOGA / POOL / AFP
Джордж Расселл. Фото: FLORION GOGA / POOL / AFP

Во вторник команда Mercedes объявила о подписании контракта с 23-летним британским пилотом Джорджем Расселлом, который заменит Валттери Боттаса. Финн продолжит карьеру в команде Alfa Romeo.

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
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Расселл - пилот программы Mercedes, который с 2019 года выступает за команду Williams. Лучшим результатом в карьере британца стало второе место на Гран-при Бельгии в нынешнем сезоне.

"Это особенный день для меня лично. Рад присоединиться к Mercedes в следующем году, это является огромным шагом в карьере, но это также означает, что я попрощаюсь в Williams со своими товарищами по команде и друзьями", - сказал Расселл, комментируя подписание контракта.

Отдельно Расселла приветствовал его будущий напарник Хэмилтон, который отметил талант своего более молодого соотечественника.

Спорт Формула-1