Расселл подписал контракт с командой Mercedes

Во вторник команда Mercedes объявила о подписании контракта с 23-летним британским пилотом Джорджем Расселлом, который заменит Валттери Боттаса. Финн продолжит карьеру в команде Alfa Romeo.

Расселл - пилот программы Mercedes, который с 2019 года выступает за команду Williams. Лучшим результатом в карьере британца стало второе место на Гран-при Бельгии в нынешнем сезоне.

"Это особенный день для меня лично. Рад присоединиться к Mercedes в следующем году, это является огромным шагом в карьере, но это также означает, что я попрощаюсь в Williams со своими товарищами по команде и друзьями", - сказал Расселл, комментируя подписание контракта.

Отдельно Расселла приветствовал его будущий напарник Хэмилтон, который отметил талант своего более молодого соотечественника.