Эксперт рассказал, во сколько обойдется экипировка покорителю Эльбруса

Недавно на Эльбрусе завершили испытания альпинистской куртки со вставками инновационной греющей ткани, которую разработал российский стартап. В течение месяца альпинисты надевали ее при восхождении на самый высокий пик Европы и другие вершины Кавказского хребта и оценивали поведение изделия на высокогорье.

Экипировка достаточно дорогая, при этом она годится только для подъема в горы, а в обычной жизни ее использовать негде. Фото: ТАСС

Как сообщили в пресс-службе Роснано, тестирование проводили в экстремальных погодных условиях - при сильном ветре, перепадах температур, выпадении осадков. Во время прохождения маршрута и траверса вершин альпинисты дважды останавливались на "холодные ночевки" с минимальным бивачным снаряжением.

Заявленные разработчиками характеристики куртки подтвердились - в том числе высокая скорость нагрева элементов до рабочей температуры, длительная и бесперебойная работа аккумулятора, продуманная терморегуляция. Заряда аккумулятора хватило на шесть часов, что достаточно много, учитывая, как быстро садятся батарейки на холоде. Полученные в ходе экспедиции на Эльбрус данные используют при разработке других изделий из греющего текстиля, предназначенных для альпинизма.

Профессиональные восходители тем временем довольно скептически относятся к курткам с греющими элементами. Во-первых, питание может выключиться в любой момент. Во-вторых, такая одежда в большинстве случаев довольно тяжелая. И, в-третьих, при отключении подогрева она становится значительно хуже аналогов, не оснащенных этой функцией.

Корреспондент "РГ" решил выяснить, во сколько же обходится восходителям их экипировка, на какие траты нужно рассчитывать тем, кто решил заняться альпинизмом, и сколько стоит аренда оборудования и снаряжения на Эльбрусе. Своим опытом поделился профессиональный гид Виктор Ершов, который покорил эту вершину 182 раза и уже 15 лет водит на нее группы.

- В основном туристы приезжают без необходимых вещей и берут их напрокат. Дело в том, что экипировка достаточно дорогая, при этом она годится только для подъема в горы, а в обычной жизни ее использовать негде. Поэтому тем, кто ходит в горы нечасто, просто нет смысла покупать специальные альпинистские ботинки за 50 тысяч рублей, - пояснил Ершов.

За профессиональный комплект придется выложить по меньшей мере 150-200 тысяч рублей. И это далеко не топовые вещи

Полный комплект, взятый напрокат, обойдется примерно в 25 тысяч рублей на весь период восхождения, который включает акклиматизацию и подъем. В общей сложности это пять-шесть дней. Если клиент арендует только альпинистское снаряжение, а куртки, штаны, носки и прочее у него есть, то траты окажутся значительно меньше - в районе пяти-семи тысяч.

Вещей для покорения горной вершины нужно довольно много. Разброс цен на них огромный. Можно купить полный комплект одежды от отечественных производителей и уложиться в относительно скромную сум- му - 50-70 тысяч рублей, но качество вещей, по альпинистским меркам, низкое. А вот за профессиональный комплект придется выложить по меньшей мере 150-200 тысяч. И это далеко не топовые вещи, о таких говорят: "крепкий середняк".

Само собой, нужны хорошие носки, желательно трекинговые, которые способны впитывать влагу и быстро сохнуть. Причем для тренировок у подножия горы понадобятся тонкие носки, а вот для восхождения на большую высоту - толстые. Качество очень важно, потому что перепады температур на высоте бывают резкими и значительными. Если влага скопится в ботинке, а потом нога промерзнет, то могут возникнуть серьезные проблемы - вплоть до обморожения.

- Желательно иметь трекинговые кроссовки или ботинки для хождения "по низам", а также теплую альпинистскую обувь, причем две пары. Она должна быть трехслойной и хорошо удерживать тепло. На высоте больше пяти тысяч метров кровь в ногах циркулирует хуже, поэтому ступни могут быстро замерзнуть, - отметил альпинист.

Ботинки тоже бывают разными - пластиковые стоят около 20-25 тысяч, аренда таких обойдется в 400-500 рублей в день. Есть мягкие, удобные и легкие ботинки, но они значительно дороже - от 50 тысяч и выше. В прокате такую обувь встретишь редко, потому что предоставлять ее неопытным туристам за скромную сумму просто нерентабельно. Для тех, кто ходит в горы пару раз в год, таких ботинок хватит на пять-семь лет. Вес обуви тоже имеет значение. Дешевая тянет на полтора килограмма, и для людей небольшой комплекции такая дополнительная нагрузка может оказаться серьезным испытанием. Еще на ноги нужны кошки для ходьбы, в прокате их можно арендовать посуточно за 200 рублей.

Основная одежда должна надеваться слоями. Опытные альпинисты используют до пяти слоев, но иногда достаточно и трех. Первый - термобелье, второй - утепляющий слой, а сверху - куртка и штаны, которые обязательно должны быть ветро- и влагозащитными.

- Иногда люди берут горнолыжные штаны и куртки. В них тоже можно подняться, если погода подходящая. Но если установится жара, человек вспотеет и идти ему будет тяжело, а снимать одежду нельзя. Поэтому я предпочитаю верхний слой легкий, защищающий от осадков, чтобы легко снять часть одежды при необходимости, - подчеркнул Ершов.

По мнению эксперта, лучше всего использовать специальную одежду. Можно, конечно, надеть и связанный бабушкой свитер, но он никак не отреагирует на изменение температуры тела. Самый простой комплект термобелья стоит около одной тысячи рублей, а хороший - в десять раз дороже. Водонепроницаемые куртка и штаны обойдутся в пять-семь тысяч за каждый предмет гардероба. Причем первую лучше взять теплее и качественнее: ноги согреваются в процессе подъема, а вот тело может переохладиться. Профессиональная альпинистская пуховка стоит достаточно дорого - от 40 тысяч рублей, а в прокате порядка 500 целковых за день использования.

Руки тоже нужно защищать двумя слоями - обычными тонкими перчатками и толстыми альпинистскими варежками. Горнолыжные перчатки тоже подойдут, но варежки лучше сохраняют тепло. Должны быть закрыты шея и лицо - здесь пригодится бафф, который выполнит обе эти задачи, либо шарф. Глаза нужно обязательно защитить либо очками, либо маской. Профессионалы рекомендуют использовать именно горнолыжную маску, так как она плотно сидит и хорошо защищает глаза.

Если восхождение осуществляется с северной стороны Эльбруса, где нет канатной дороги и мест для отдыха, требуются еще палатка, спальник, коврик и, естественно, рюкзак. Качество этих вещей очень важно, ведь из-за неудобного рюкзака турист устанет быстрее, а плохой спальник не позволит ночью нормально отдохнуть.