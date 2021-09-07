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07.09.2021 21:06
Рубрика: Спорт

Российские волейболисты гарантировали себе выход в плей-офф ЧЕ

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8555)
Мужская сборная России, месяц назад завоевавшая "серебро" Олимпиады в японском Токио, во вторник на чемпионате Европы проводила свой четвертый матч и одержала третью победу. Взяли верх над испанцами - 3:1 (25:20, 20:25, 25:16, 25:17). Наши волейболисты оформили себе пропуск в плей-офф.
Наш блокирующий Ильяс Куркаев, как и вся команда, постарался провести матч против Испании с максимальной концентрацией. Фото: eurovolley.cev.eu Наш блокирующий Ильяс Куркаев, как и вся команда, постарался провести матч против Испании с максимальной концентрацией. Фото: eurovolley.cev.eu
Наш блокирующий Ильяс Куркаев, как и вся команда, постарался провести матч против Испании с максимальной концентрацией. Фото: eurovolley.cev.eu

Напомним, что континентальное первенство проходит в четырех странах. Россияне в группе "С" предварительного этапа выступают в финском Тампере. На трибунах можно увидеть родных главного тренера россиян Туомаса Саммелвуо, переживают за сына.

Фото: instagram.com / russia2022
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Похоже, команда постепенно прибавляет. Начав турнир с поражения от Турции (1:3), затем оказались чуть сильнее Нидерландов (3:2) и далее сумели огорчить Финляндию (3:1), имеющую отличную поддержку болельщиков.

Встреча с Испанией поначалу проходила непросто. В стартовой партии соперник ушел вперед на три мяча (18:15), но тут Саммелвуо выпустил на подачу дебютанта сборной белгородца Павла Тетюхина, сына легендарного Сергея Тетюхина, занимающего ныне пост генерального менеджера команды. У Тетюхина-младшего полетело! Трижды после его сильных подач испанцы с затрудненного приема организовали невнятные атаки, закрытые нашим блоком (плюс еще один мяч - в аут), отличился Павел и полноценным эйсом.

Проигранный второй сет заметно встряхнул россиян. Номинальный доигровщик Егор Клюка, выполняющий на чемпионате роль диагонального нападающего из-за отсутствия Максима Михайлова и Виктора Полетаева, исправно вколачивал мячи в площадку, результативно действовал на блоке. Ярослав Подлесных и либеро Валентин Голубев обеспечили очень высокую эффективность приема. В общем, соперники не могло долго выдерживать такого напора. После окончательного перелома в игре Саммелвуо выпустил и тех, кто долго находился в квадрате разминки запасных, - Федора Воронкова и Кирилла Клеца. Лучшим бомбардиром в итоге стал Клюка - 27 очков.

- Это был мой первый матч в стартовом составе сборной после довольно длительного перерыва, - сказал наш связующий Павел Панков. - Поэтому встреча с испанцами стоит для меня особняком. Соперники молодцы, сумели навязать нам борьбу, первые два сета было непросто.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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Сегодня у россиян встреча с аутсайдерами из Северной Македонии. Многое в турнирном раскладе зависело от вчерашнего матча Финляндия - Нидерланды плюс еще в среду под занавес группового раунда хозяева сразятся с Турцией.

Квартет сильнейших команд шестерки "С" на плей-офф отправится в Польшу, игры 1/8 финала состоятся на арене, находящейся на границе городов Гданьск и Сопот. Пары будут образованы по стандартной схеме "1 - 4, 2 - 3". И вот здесь совершенно не хочется попадать на битву с хозяевами или сербами, занимавшими первые два места.

Другие пары 1/8 финала в чешской Остраве составят команды, начинавшие соревнования здесь и в столице Эстонии Таллине.

Где будем смотреть

8 сентября, среда "Матч ТВ"

16.40. Россия - Северная Македония. Прямая трансляция.

Тем временем

Во вторник стартовал предварительный этап розыгрыша Кубка России, посвященного памяти знаменитого советского волейболиста, двукратного чемпиона мира (1949, 1952) Константина Ревы. Компанию клубам нашей Суперлиги в борьбе за трофей составили гости из Беларуси - солигорский "Шахтер". Турнир пройдет в три этапа, "Финал четырех" состоится 25-26 декабря.

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