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07.09.2021 08:48
Рубрика: Спорт

Сегодня, 7 сентября, Международный День Фэйр Плей

Текст: Николай Долгополов (вице-президент Международного комитета Фэйр Плей, председатель российского комитета Фэйр Плей)
Советский футболист Никита Симонян. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Советский футболист Никита Симонян. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Советский футболист Никита Симонян. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Международный День Фэйп Плей впервые был проведен в 2020-м. Центром скромных - из-за пандемии торжеств - тогда стали Будапешт и Брюссель. Увы, надежды на то, что праздничный день честной игры можно будет широко отметить в году нынешнем, не сбылись из-за по-прежнему тревожной эпидемиологической обстановки.

Из 910 работ, присланных на международный Конкурс Фэйр Плей, каждая пятая из России

Приятно, что два года подряд обладателями главных Трофеев Фэйр Плей в почетнейшей категории "За безупречную спортивную карьеру" становятся россияне. Элегантные скульптуры ждут обладательницу девяти золотых олимпийских медалей в спортивной гимнастике Ларису Семеновну Латынину и знаменитого, безупречного футбольного бомбардира, действующего первого вице - президента Российского футбольного Союза Никиту Павловича Симоняна, которому 12 октября исполнится 95 лет. Дипломы Международного Комитета Фэйр Плей присуждены за проявленное благородство мужским сборным России по баскетболу 3х3 и по шахматам.

Международный Комитет Фэйр Плей все же надеется, что, наконец, сможет вручить свои традиционные Трофеи и Почетные Дипломы лауреатам в начале декабря на Гала вечере в Будапеште. А пока Международный День Фэйр Плей будет отмечаться в режиме онлайн.

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