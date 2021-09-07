Сегодня, 7 сентября, Международный День Фэйр Плей

Международный День Фэйп Плей впервые был проведен в 2020-м. Центром скромных - из-за пандемии торжеств - тогда стали Будапешт и Брюссель. Увы, надежды на то, что праздничный день честной игры можно будет широко отметить в году нынешнем, не сбылись из-за по-прежнему тревожной эпидемиологической обстановки.

Приятно, что два года подряд обладателями главных Трофеев Фэйр Плей в почетнейшей категории "За безупречную спортивную карьеру" становятся россияне. Элегантные скульптуры ждут обладательницу девяти золотых олимпийских медалей в спортивной гимнастике Ларису Семеновну Латынину и знаменитого, безупречного футбольного бомбардира, действующего первого вице - президента Российского футбольного Союза Никиту Павловича Симоняна, которому 12 октября исполнится 95 лет. Дипломы Международного Комитета Фэйр Плей присуждены за проявленное благородство мужским сборным России по баскетболу 3х3 и по шахматам.

Международный Комитет Фэйр Плей все же надеется, что, наконец, сможет вручить свои традиционные Трофеи и Почетные Дипломы лауреатам в начале декабря на Гала вечере в Будапеште. А пока Международный День Фэйр Плей будет отмечаться в режиме онлайн.