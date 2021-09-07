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07.09.2021 18:44
Рубрика: Спорт

Винер-Усманова прокомментировала снятие сборной Израиля с чемпионата мира

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась относительно отказа сборной Израиля от участия в чемпионате мира.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Сестры Аверины планируют принять участие в чемпионате мира в Японии

Во вторник стало известно, что сборная Израиля по художественной гимнастике отказалась от участия в чемпионате мира, который состоится в Японии в октябре. Своим мнением об этом поделилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"В то, что это не связано со скандалом на Играх, я не верю, и тут не может быть никаких разговоров. Это конец начала и начало конца. Ведь чемпионат мира, как и Олимпиада, является основным соревнованием года. Все ретировались, в федерации Израиля уже много лет идут распри и бесконечные скандалы", - приводит слова Винер-Усмановой РИА Новости.

На Играх в Токио Лина Ашрам из Израиля стала чемпионкой в личном многоборье, победив решением судей сестер Диану и Арину Авериных.

Чемпионат мира состоится в Китакюсю с 18 по 24 октября.

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