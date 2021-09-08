Даниил Медведев в третий раз вышел в полуфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев говорит, что Нью-Йорк навсегда в его сердце. Именно здесь, на US Open-2019, у него случился прорыв на турнирах "Большого шлема", когда он бился за титул с испанцем Рафаэлем Надалем. На следующий год в финал его не пустил будущий чемпион австриец Доминик Тим. А в среду Медведев вышел в третий подряд полуфинал Открытого чемпионата США и стал на шаг ближе к своей цели - выиграть "мэйджор".

Даниил Медведев понимает, что от соперников можно ждать любых сюрпризов, но и своего он тоже не упустит. Фото: Reuters

В четвертьфинале россиянин победил представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Соперником второй ракетки мира по полуфиналу, который пройдет в пятницу, будет 21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 15-ю строчку в рейтинге. Тот вышел в следующую стадию турнира практически без борьбы после того, как с матча снялся Карлос Алькарас Гарфия (6:3, 3:1). Восемнадцатилетний возмутитель спокойствия на кортах Нью-Йорка, выбивший из борьбы грека Стефаноса Циципаса, провел два пятисетовых матча, что привело к травме приводящей мышцы.

На пресс-конференции Даниил Медведев рассказал журналистам, за счет чего собирается бороться с молодежью, которая сейчас в ударе, а также что думает о возможной встрече со старым знакомым Новаком Джоковичем в поединке за титул.

Даниил Медведев: Я очень рад вновь выйти в полуфинал US Open. Еще четыре года назад я и мечтать не мог о таком. Но матч был непростой. Первые два сета я все держал под контролем. Соперник ошибался на важных мячах. А для меня все складывалось легко. Но в третьем и четвертом сетах завязалась упорная борьба. Ботик уже играл на топ-уровне: мощно подавал, ломал ритм. Доволен, что в четвертой партии я уверенно удерживал геймы на своей подаче и сумел сделать брейк.

Поможет ли вам ваш опыт в матче против Оже-Альяссима, для которого это будет первый полуфинал на турнирах "Большого шлема"?

Даниил Медведев: Да, Феликс очень молод. Хотя и я еще не так стар (Медведеву 25 лет. - "РГ"). Всегда говорил, что опыт пригодится. Тем более если в соперники тебе попадается, к примеру, Новак Джокович. Но все же это не главный козырь. Я свой первый полуфинал на турнире "Большого шлема" выиграл. То есть, если ты впервые зашел так далеко, это еще не значит, что ты обязательно уступишь. Но я рад, что у меня больше опыта. Я знаю, что нужно делать. Значит, я буду раскован. Если я сыграю хорошо, сопернику со мной не справиться. Вот это самый важный ключ к успеху.

Вы упомянули Новака. Ему вы проиграли финал на Australian Open. Вы потенциальные соперники и по титульному матчу на US Open. Держите ли вы эти расклады в голове, проходя круг за кругом?

Даниил Медведев: Я не думаю о Джоковиче. Как мы убедились, на этом турнире возможны любые сюрпризы. Если мы с Новаком дойдем до финала, то я буду доволен. Наверное, он тоже. Он играет в те дни, когда у меня выходные. Я слежу за его матчами, но только потому, что мне нравится смотреть теннис.

В этом году не выступают Рафа Надаль и Роджер Федерер. Некоторые говорят, без них атмосфера турнира совсем другая...

Даниил Медведев: Они, без сомнения, великолепные, величайшие игроки. У каждого свое мнение на этот счет, но я не чувствую изменений в энергетике турнира из-за их отсутствия. Мне все равно, участвуют ли в US Open Федерер и Надаль. Я сам в первую очередь стараюсь играть как можно лучше. Ведь я хочу завоевать титул. Если бы они выступали здесь, мне пришлось бы тяжелее. Еще труднее было бы, если бы им сейчас было по 30 лет. Конечно, их отсутствие открывает места для других игроков. Но вот возьмем меня... Я трижды подряд дошел до полуфинала US Open, можно ли сказать, что я все время занимаю одно из этих мест? Думаю, дело все-таки в уровне игры, теннисных способностях и во многих других вещах. Так что я пытаюсь прибавить. И выступить лучше, чем в двух предыдущих розыгрышах.